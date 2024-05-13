Доставайте тренчи и зонтики: в Украину идет холодный воздух из Арктики. Прогноз на неделю

Ожидается холодная погода, местами дожди, а иногда и заморозки

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В результате устойчивой атмосферной циркуляции с севера, на территорию Украины продолжит поступать холодный воздух из арктических регионов Европы.

Как сообщает метеоролог, кандидат географических наук, Игорь Кибальчич, развитие высотного циклона над Левобережьем нашей страны будет способствовать уплотнению облачного покрова и выпадению дождей разной интенсивности.

Заморозки ночью наиболее вероятны в северных и западных областях. Таким образом, среднесуточная температура воздуха в течение прогнозируемого периода окажется ниже нормы на 5 – 10°С.

Постепенное повышение температуры и стабилизация погодных условий ожидается только с 17 мая.

В понедельник, 13 мая, ночью без существенных осадков. Днем в большинстве областей, кроме западной части, пройдут небольшие кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер северный/северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1+6°С, в северных и западных областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-3°С. Днем воздух прогреется до +11+16°С.

Во вторник, 14 мая, в юго-восточной части Украины, днем также местами в северных областях ожидаются небольшие, временами умеренные дожди, грозы. В других регионах страны без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2+7°С, на поверхности почвы местами заморозки 0-3°С, днем +11+16°С.

В среду, 15 мая, ночью в юго-восточной части Украины, днем в большинстве областей, за исключением по крайнего запада пройдут дожди, местами в сопровождении гроз. Ветер северо-восточной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2+7°С, в западных и северных областях на поверхности почвы местами заморозки 0-3°С, днем +11+16°С.

В четверг, 16 мая, на Левобережье Украины сохранится неустойчивая погода с периодическими дождями, местами в сопровождении гроз. Днем также осадки распространятся на северные и большинство центральных областей. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2+7°С, в западных областях на поверхности почвы местами заморозки 0-3°С, днем +12+17°С, в Закарпатье до +21°С.

В пятницу, 17 мая, ночью на крайнем востоке, днем местами на Левобережье страны и Закарпатье пройдут небольшие кратковременные дожди, в остальных регионах без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в западной части восточной четверти, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3+8°С, днем +16+21°С.

В субботу, 18 мая, в западных, северных и Одесской областях пройдут дожди, на остальной территории страны без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5+10°С, днем +16+21°С, в западных областях местами +12+17°С.

В воскресенье, 19 мая, в северных и восточных областях ожидаются кратковременные дожди с грозами, в остальных регионах страны без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7+12°С, днем +18+23°С.

Материал создан по информации meteoprog.com