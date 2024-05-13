Діставайте тренчі й парасольки: в Україну прямує холодне повітря з Арктики. Прогноз на тиждень

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Унаслідок стійкої атмосферної циркуляції з півночі, на територію України продовжить надходити холодне повітря з арктичних регіонів Європи.

Як повідомляє метеоролог, кандидат географічних наук, Ігор Кібальчич, розвиток висотного циклону над Лівобережжям нашої країни сприятиме ущільненню хмарного покриву та випаданню дощів різної інтенсивності.

Заморозки вночі найбільш імовірні у північних і західних областях. Таким чином, середньодобова температура повітря упродовж прогнозованого періоду виявиться нижчою за норму на 5 – 10°С.

Поступове підвищення температурного фону та стабілізація погодних умов очікується лише з 17 травня.

У понеділок, 13 травня, вночі без істотних опадів. Удень у більшості областей, окрім західної частини, пройдуть невеликі короткочасні дощі, місцями з грозами. Вітер північний/північно-східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі +1+6°С, у північних і західних областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0-3°С. Удень повітря прогріється до +11+16°С.

У вівторок, 14 травня, у південно-східній частині України, вдень також місцями у північних областях очікуються невеликі, часом помірні дощі, окремі грози. В інших регіонах країни без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі +2+7°С, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3°С, вдень +11+16°С.

У середу, 15 травня, вночі у південно-східній частині України, вдень у більшості областей, за винятком крайнього заходу пройдуть дощі, місцями у супроводі гроз. Вітер північно-східної чверті, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі +2+7°С, у західних і північних областях на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3°С, вдень +11+16°С.

У четвер, 16 травня, на Лівобережжі України утримається нестійка погода з періодичними дощами, місцями у супроводі гроз. Удень також опади поширяться на північні й більшість центральних областей. Вітер північно-східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі +2+7°С, у західних областях на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3°С, вдень +12+17°С, на Закарпатті до +21°С.

У п'ятницю, 17 травня, вночі на крайньому сході, вдень місцями на Лівобережжі країни та на Закарпатті пройдуть невеликі короткочасні дощі, в решті регіонів без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с, у західній частині східної чверті, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі +3+8°С, вдень +16+21°С.

У суботу, 18 травня, у західних, північних та Одеській областях пройдуть дощі, на решті території країни без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі +5+10°С, вдень +16+21°С, у західних областях місцями +12+17°С.

У неділю, 19 травня, у північних і східних областях очікуються короткочасні дощі з грозами, в решті регіонів країни без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі +7+12°С, вдень +18+23°С.

Матеріал створено за інформацією meteoprog.com