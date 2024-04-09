Где в Украине будет пасмурно, а где солнечно. Прогноз погоды на 10 апреля.
10 апреля в Украине облачно, но без осадков. Как сообщает Украинский гидрометеорологический центр , ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью +7+12, днем +21+26 градусов. В Карпатах, Крыму и на побережье морей +17+22 градуса.
Погода в Киеве
В Киеве ожидается сухая погода. Температура воздуха +24+26 градусов днем, +10 ночью. Ветер южный, юго-западный. Температура по области ночью +7+12, днем +21+26 градусов.
Погода во Львове
Во Львове облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +12, днем +22. Осадков не предполагается.
Погода в других городах Украины
В Днепре будет солнечно весь день. Без осадков. Температура воздуха ночью +14, а днем +23+25 градусов. Ветер восточный и северо-восточный.
Весь день в Одессе небо будет ясным, и облака не омрачят его до конца дня. Без осадков. Температура ночью +14, днем до +21+24 градуса.
Укргидрометцентр предупреждает об опасных гидрологических явлениях в Украине. 9-10 апреля вследствие пропуска весеннего половодья в верхней части Кременчугского водохранилища возможны резкие колебания уровней воды с достижением отметок начального затопления поймы и пониженных прирусловых территорий в Черкасской области. Уровень опасности – желтый.
Создано LIGA.net по информации Sinoptik.ua и Украинский гидрометеорологический центр .