Где в Украине будет пасмурно, а где солнечно. Прогноз погоды на 10 апреля.

Тепло и без осадков. Преимущественно облачно, но местами и солнечно

Фото: Укргидрометцентр/погода на 10 апреля

10 апреля в Украине облачно, но без осадков. Как сообщает Украинский гидрометеорологический центр , ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью +7+12, днем +21+26 градусов. В Карпатах, Крыму и на побережье морей +17+22 градуса.

Погода в Киеве

В Киеве ожидается сухая погода. Температура воздуха +24+26 градусов днем, +10 ночью. Ветер южный, юго-западный. Температура по области ночью +7+12, днем +21+26 градусов.

Погода во Львове

Во Львове облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +12, днем +22. Осадков не предполагается.

Погода в других городах Украины

В Днепре будет солнечно весь день. Без осадков. Температура воздуха ночью +14, а днем +23+25 градусов. Ветер восточный и северо-восточный.

Весь день в Одессе небо будет ясным, и облака не омрачят его до конца дня. Без осадков. Температура ночью +14, днем до +21+24 градуса.

Укргидрометцентр предупреждает об опасных гидрологических явлениях в Украине. 9-10 апреля вследствие пропуска весеннего половодья в верхней части Кременчугского водохранилища возможны резкие колебания уровней воды с достижением отметок начального затопления поймы и пониженных прирусловых территорий в Черкасской области. Уровень опасности – желтый.

Создано LIGA.net по информации Sinoptik.ua и Украинский гидрометеорологический центр .