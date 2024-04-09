Де в Україні буде хмарно, а де сонячно. Прогноз погоди на 10 квітня

Тепло і без опадів. Переважно хмарно, але місяцями і сонячно

Фото: Укргідрометцентр/погода на 10 квітня

10 квітня в Україні буде хмарно, але без опадів. Як повідомляє Український гідрометеорологічний центр, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі +7+12, вдень +21+26 градусів. В Карпатах, Криму та на узбережжі морів +17+22 градуси.

Погода в Києві

У Києві очікується також суха погода .Температура повітря +24+26 градусів вдень, +10 вночі. Вітер південний, південно-західний. Температура по області вночі +7+12, вдень +21+26 градусів.

Погода у Львові

У Львові хмарно, місцями з проясненням. Температура повітря вночі +12, вдень +22. Опадів не передбачається.

Погода в інших містах України

У Дніпрі буде сонячно протягом усього дня. Без опадів. Температура повітря вночі +14, а вдень +23+25 градуси. Вітер східний та північно-східний.

Увесь день в Одесі небо буде ясним, й хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. Температура вночі +14, вдень до +21+24 градуси.

Укргідрометцентр попереджає про небезпечні гідрологічні явища в Україні. 9-10 квітня, внаслідок пропуску весняного водопілля, у верхній частині Кременчуцького водосховища можливі різкі коливання рівнів води з досягненням відміток початкового затоплення заплави та понижених прируслових територій у Черкаській області. Рівень небезпеки – жовтий.

Створено LIGA.net за інформацією Sinoptik.ua та Український гідрометеорологічний центр.