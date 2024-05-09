Где возможны заморозки 10 мая: синоптик обновил прогноз погоды

Погода будет удивлять и грозами с дождями, и заморозками

Фото: Укргидрометцентр, погода на 10 мая

10 мая ожидается приятная погода. Как сообщает синоптик Наталья Диденко, южная часть и Закарпатье традиционно будут теплее, однако преимущественно все же ожидается свежая погода.

В ближайшую ночь на востоке, севере и в центре Украины местами вероятны заморозки.

В пятницу температура воздуха в Украине составит +14...+18 градусов, в южной части и Закарпатье +19...+21 градус.

Дожди в пятницу все еще будет отгонять антициклон северо-западного происхождения, поэтому будет малооблачно и солнечно.

Разве что хвост атмосферного фронта обусловит местами небольшой дождь в Сумской и Черниговской областях, и во второй половине дня увеличится облачность в Киевской области.

Погода в Киеве

В Киеве 10 мая существенных осадков не предвидится, после обеда в столице прибавится на небе облаков. Ночью +3...+5 градусов, днем воздух прогреется до +17 градусов.

Погода во Львове

Во Львове малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +16...+18 градусов.

Погода в других городах Украины

В Днепре погода ожидается теплая и сухая. Ночью похолодание до +3...+5, а днем температура воздуха +17...+19 градусов.

В Одессе будет теплее всего. Солнечная и небольшая облачность. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +19...+21 градус.

В субботу небольшие дожди местами пройдут на западе, в центральных областях и на востоке. На Проводы осадков в Украине не предполагается.