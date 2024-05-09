Де можливі заморозки 10 травня: синоптик оновив прогноз погоди

Погода дивуватиме і грозами з дощами, і заморозками

Фото: Укргідрометцентр, погода на 10 травня

10 травня очікується приємна помірна погода. Як повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, південна частина та Закарпаття традиційно будуть теплішими, проте переважно все ж очікується свіжа погода.

Найближчої ночі на сході, півночі та в центрі України місцями ймовірні заморозки.

У п’ятницю температура повітря в Україні становитиме +14...+18 градусів, у південній частині та на Закарпатті +19...+21 градус.

Дощі в п'ятницю все ще відганятиме антициклон північно-західного походження, тому буде малохмарно і сонячно.

Хіба що хвіст атмосферного фронту зумовить місцями невеликий дощ на Сумщині, Чернігівщині, та в другій половині дня збільшиться хмарність на Київщині.

Погода у Києві

У Києві 10 травня істотних опадів не передбачається, після обіду в столиці побільшає на небі хмар. Вночі +3...+5 градусів, вдень повітря прогріється до +17 градусів.

Погода у Львові

У Львові малохмарно, без опадів. Температура повітря вночі +3...+5, вдень +16...+18 градусів.

Погода в інших містах України

У Дніпрі погода очікується тепла й суха. Вночі похолодання до +3...+5, а вдень температура повітря +17...+19 градусів.

В Одесі буде найтепліше. Сонячно і невелика хмарність. Температура повітря вночі +7...+9, вдень +19...+21 градус.

У суботу невеликі дощі місцями пройдуть на заході, у центральних областях та на сході. На Провідну неділю опадів в Україні не передбачається.