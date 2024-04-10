Как долго будет держаться жара: прогноз погоды в Украине на 11 апреля

Фото: Укргидрометцентр/погода на 11 апреля

11 апреля в Украине ожидается теплая и сухая погода. Как сообщает Наталья Диденко, антициклон Peter будет так добросовестно выполнять свои солнечные обязанности, что не даст никаких шансов холодному атмосферному фронту с северо-запада и не допустит дождей на территории Украины.

Днем в западных, Винницкой, большинстве северных областей и на побережье морей +18+23, на остальной территории +22+27 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве ожидается облачность с прояснениями. Температура воздуха +21 градус днем, +14 ночью. Ветер переменных направлений.

Погода во Львове

Во Львове будет облачно целый день. Температура воздуха ночью +10+11, днем +17 градусов. Без осадков. Ветер северо-западный до 3,8 м/с.

Погода в других городах Украины

А в Днепре будет солнечно и заметно потеплее. Температура воздуха ночью +16, а днем +24+27 градусов. Сухо, без осадков. Ветер переменный 1,5 м/с.

В Одессе тоже тепло. До обеда солнечно, после небольшая облачность. Без осадков. Температура ночью +16, днем до +24 градуса.

Создано LIGA.net по информации Sinoptik.ua и Украинский гидрометеорологический центр.