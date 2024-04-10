Як довго буде триматися спека: прогноз погоди в Україні на 11 квітня

Фото: Укргідрометцентр/погода на 11 квітня

11 квітня в Україні очікується тепла і суха погода. Як повідомляє Наталка Діденко, антициклон Peter буде так сумлінно виконувати свої сонячні обов'язки, що не дасть ніяких шансів холодному атмосферному фронту з північного заходу, і не допустить дощів на територію України.

Але антициклон великий, і як компенсацію за недопущення опадів, знизить температуру повітря в тилу фронту на кілька градусів.

Вдень в західних, Вінницькій, більшості північних областей та на узбережжі морів +18+23, на решті території +22+27 градусів.

Погода в Києві

У Києві очікується хмарність, але з проясненнями. Температура повітря +21 градус вдень, +14 вночі. Вітер змінних напрямків.

Погода у Львові

У Львові буде хмарно цілий день. Температура повітря вночі +10+11, вдень +17 градусів. Без опадів. Вітер північний до 3,8 м/с.

Погода в інших містах України

А в Дніпрі буде сонячно і помітно тепліше. Температура повітря вночі +16, а вдень +24+27 градусів. Сухо, без опадів. Вітер змінний 1,5 м/с.

В Одесі також тепло. До обіду сонячно, після невелика хмарністьть. Без опадів. Температура вночі +16, вдень до +24 градуси.

Створено LIGA.net за інформацією Sinoptik.ua та Український гідрометеорологічний центр