Какие сюрпризы ждать от погоды в Украине на пятницу 15 марта

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15 марта в Украине ожидается потепление. Как сообщает синоптик Наталья Диденко, теплее всего в пятницу будет в западных областях, до +9+14 градусов, даже возможно солнышко. А на юге Украины градусы ожидаются более сдержанными, от +8 до +11 градусов.

В большинстве областей температурная картинка достаточно одноцветная, в течение дня +6+9 градусов. Осадки возможны в центральной части Украины, на юге и востоке – дождь или мокрый снег. На севере без существенных осадков.

Погода в Киеве

В Киеве будет облачно, без осадков. Прогнозируется умеренный юго-восточный ветер со скоростью 1,4 м.сек. Температура ночью +02+3, днем ожидаем повышение до +6+8 градусов. Влажность воздуха – 76-93%.

Погода во Львове

Утром и вечером будет солнечно. После обеда возможна облачность. Осадков не предполагается. Температура воздуха ночью +1+2, днем +7+9.

Погода в Днепре

В Днепре солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Ночью будет идти дождь. Утром, днем и вечером без осадков. Температура воздуха ночью +3, днем +5+6.

Погода в Одессе

В течение дня в Одессе будет пасмурно. Ожидается дождь, который к вечеру должен закончиться. Температура воздуха ночью +5, днем +6. Ветер северо-восточный, скорость 3,9 м/с.

Напомним, Украинский гидрометеорологический центр предупреждал об опасных гидрологических явлениях в Киевской области 12-15 марта. Уровень опасности желтый.

Создано LIGA.net по информации Sinoptik.ua.