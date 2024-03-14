Які сюрпризи чекати від погоди в Україні на п’ятницю 15 березня

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15 березня в Україні очікується потепління. Як повідомляє синоптик Наталка Діденко, найтепліше в п’ятницю буде в західних областях, до +9+14 градусів, навіть можливе сонечко. А на півдні України градуси очікуються стриманішими, від +8 до + 11 градусів.

У більшості областей температурна картинка досить однобарвна, протягом дня +6+9 градусів. Опади можливі у центральній частині України, на півдні та сході – дощ, або мокрий сніг. На півночі без істотних опадів.

Погода в Києві

У Києві буде хмарно, без опадів. Прогнозується помірний південно-східний вітер зі швидкістю до 1,4 м.сек. Температура вночі +02+3, вдень очікуємо підвищення до +6+8 градусів. Вологість повітря - 76-93%.

Погода у Львові

Зранку та ввечері буде сонячно. Після обіду можлива хмарність. Опадів не передбачається. Температура повітря вночі +1+2, вдень +7+9.

Погода у Дніпрі

У Дніпрі сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Уночі буде дрібний дощ. Вранці, вдень та ввечері – без опадів. Температура повітря вночі +3, вдень +5+6.

Погода в Одесі

Потягом дня в Одесі буде похмуро. Очікується дощ, який ближче до вечора повинен закінчитися. Температура повітря вночі +5, вдень +6. Вітер північно-східний, швидкість 3,9 м/сек.

Нагадаємо, Український гідрометеорологічний центр попереджав про небезпечні гідрологічні явища по Київщині 12-15 березня. Рівень небезпечності жовтий.

Створено LIGA.net за інформацією Sinoptik.ua.