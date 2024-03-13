Какой праздник 13 марта, кто сегодня празднует именины, и кто родился в этот день

13 марта – день победы девушки. Свой день рождения сегодня отмечает Виталий Ким

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13 марта в мире отмечается Международный день победы каждой девушки и Всемирный день осведомленности об эндометриозе.

Также каждую вторую среду марта в Украине и других странах отмечают День диетолога – нутрициолога. Праздник посвящен признанию работы и особому вкладу диетологов и нутрициологов в формировании здорового питания, что помогает улучшить здоровье общества.

Какой сегодня церковный праздник

Православные верующие чтят память преподобного Василия Декаполита. А также память Святого Никифора. В народном календаре – Никифоров день.

Именинники 13 марта

День ангела сегодня отмечают Александр, Терентий, Николай, Михаил, Григорий, Кристина.

Родившийся 13 марта

1981 – родился Виталий Ким , председатель Николаевской областной государственной администрации.

1950 – в этот день родился Владимир Сергийчук, украинский историк.

1960 – родился Андрухович Юрий Игоревич, украинский писатель, поэт и эссеист.

Какие события произошли 13 марта

1917 – в Киев из ссылки вернулся Михаил Грушевский. Также над зданием Центральной Рады принято решение поднять желто-голубой флаг;

1921 – Монголия провозгласила независимость от Китая;

1949 – В Канаде начала деятельность Украинская Вольная Академия Наук;

1961 – В Киеве произошла Куреневская трагедия. В результате техногенной катастрофы погибли более 1500 жителей Куреневки, а также пассажиров городского транспорта, попавших в зону бедствия;

1997 – Украина и НАСА подписали договор о полете в космос первого украинского космонавта. Им стал Леонид Каденюк;