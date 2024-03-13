Какой праздник 13 марта, кто сегодня празднует именины, и кто родился в этот день
13 марта в мире отмечается Международный день победы каждой девушки и Всемирный день осведомленности об эндометриозе.
Также каждую вторую среду марта в Украине и других странах отмечают День диетолога – нутрициолога. Праздник посвящен признанию работы и особому вкладу диетологов и нутрициологов в формировании здорового питания, что помогает улучшить здоровье общества.
Какой сегодня церковный праздник
Православные верующие чтят память преподобного Василия Декаполита. А также память Святого Никифора. В народном календаре – Никифоров день.
Именинники 13 марта
День ангела сегодня отмечают Александр, Терентий, Николай, Михаил, Григорий, Кристина.
Родившийся 13 марта
1981 – родился Виталий Ким , председатель Николаевской областной государственной администрации.
1950 – в этот день родился Владимир Сергийчук, украинский историк.
1960 – родился Андрухович Юрий Игоревич, украинский писатель, поэт и эссеист.
Какие события произошли 13 марта
1917 – в Киев из ссылки вернулся Михаил Грушевский. Также над зданием Центральной Рады принято решение поднять желто-голубой флаг;
1921 – Монголия провозгласила независимость от Китая;
1949 – В Канаде начала деятельность Украинская Вольная Академия Наук;
1961 – В Киеве произошла Куреневская трагедия. В результате техногенной катастрофы погибли более 1500 жителей Куреневки, а также пассажиров городского транспорта, попавших в зону бедствия;
1997 – Украина и НАСА подписали договор о полете в космос первого украинского космонавта. Им стал Леонид Каденюк;