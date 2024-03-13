Яке свято 13 березня, хто сьогодні святкує іменини, і хто народився в цей день
13 березня, у світі відзначається Міжнародний день перемоги кожної дівчини та Всесвітній день обізнаності про ендометріоз.
Також кожну другу середу березня в Україні та інших країнах відзначають День дієтолога – нутриціолога. Свято присвячене визнанню роботи та особливому внеску дієтологів і нутриціологів у формуванні здорового харчування, що допомагає поліпшити здоров’я суспільства.
Яке сьогодні церковне свято
Православні віряни вшановують пам’ять преподобного Василя Декаполіта. А також пам’ять Святого Никифора. В народному календарі – Никифорів день.
Іменинники 13 березня
День янгола сьогодні відзначають Олександр, Терентій, Микола, Михайло, Григорій, Христина.
Хто народився 13 березня
1981- народився Віталій Кім, голова Миколаївської обласної державної адміністрації.
1950 – в цей день народився Володимир Сергійчук, український історик.
1960 – народився Андрухович Юрій Ігорович, український письменник, поет та есеїст.
Які події сталися 13 березня
1917 – до Києва із заслання повернувся Михайло Грушевський. Також над будівлею Центральної Ради прийнято рішення підняти жовто-блакитний прапор;
1921 – Монголія проголосила незалежність від Китаю;
1949 – У Канаді розпочала діяльність Українська Вільна Академія Наук;
1961 – У Києві сталася Куренівська трагедія. Унаслідок техногенної катастрофи загинули понад 1500 жителів Куренівки, а також пасажирів міського транспорту, які потрапили в зону лиха;
1997 – Україна і НАСА підписали договір про політ у космос першого українського космонавта. Ним став Леонід Каденюк;