Яке свято 13 березня, хто сьогодні святкує іменини, і хто народився в цей день

13 березня день премоги дівчини. Своє день народження сьогодні святкує Віталій Кім

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13 березня, у світі відзначається Міжнародний день перемоги кожної дівчини та Всесвітній день обізнаності про ендометріоз.

Також кожну другу середу березня в Україні та інших країнах відзначають День дієтолога – нутриціолога. Свято присвячене визнанню роботи та особливому внеску дієтологів і нутриціологів у формуванні здорового харчування, що допомагає поліпшити здоров’я суспільства.

Яке сьогодні церковне свято

Православні віряни вшановують пам’ять преподобного Василя Декаполіта. А також пам’ять Святого Никифора. В народному календарі – Никифорів день.

Іменинники 13 березня

День янгола сьогодні відзначають Олександр, Терентій, Микола, Михайло, Григорій, Христина.

Хто народився 13 березня

1981- народився Віталій Кім, голова Миколаївської обласної державної адміністрації.

1950 – в цей день народився Володимир Сергійчук, український історик.

1960 – народився Андрухович Юрій Ігорович, український письменник, поет та есеїст.

Які події сталися 13 березня

1917 – до Києва із заслання повернувся Михайло Грушевський. Також над будівлею Центральної Ради прийнято рішення підняти жовто-блакитний прапор;

1921 – Монголія проголосила незалежність від Китаю;

1949 – У Канаді розпочала діяльність Українська Вільна Академія Наук;

1961 – У Києві сталася Куренівська трагедія. Унаслідок техногенної катастрофи загинули понад 1500 жителів Куренівки, а також пасажирів міського транспорту, які потрапили в зону лиха;

1997 – Україна і НАСА підписали договір про політ у космос першого українського космонавта. Ним став Леонід Каденюк;