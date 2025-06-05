Когда Маковея по церковному календарю в 2025 году: новая дата

Праздник Маковея и Медовый Спас: когда и как праздновать

Медовый Спас (Фото: Pixabay)

Дата Медового Спаса 2025

Праздник Маковея отмечается 1 августа. Это непереходящий праздник, имеющий каждый год ту же дату. По новому церковному календарю, действующему после календарной реформы, праздник перенесен на 13 дней раньше. По Юлианскому календарю отмечается 14 августа.

Вместе с религиозным праздником мучеников Маккавеев в народе отмечают Медового Спаса. Праздник посвящен свежему урожаю и первому собранному в этом году меду. Медовый Спас – славянский праздник, переплевшийся с христианскими традициями.

Что означает праздник Маковея по церковным традициям

На Маковея церковь чтит память Маккавейских мучеников. В период эллинизации иудейского народа – навязывания греческой культуры и языка израильтянам – Иуда Маккавей восстал против и вдохновил народ сопротивляться. В его честь было названо и само восстание евреев – восстание Маккавеев.

В праздник чествуются семь мучеников: старый отец Элеазар, его жена и пять сыновей, которые были обречены на мучения из-за сопротивления угнетению иудейского народа. В украинском языке Маккавей был изменен на более свойственное Маковей.

Семь мучеников Маккавейских (Фото: Википедия)

На Маковея в церкви почитается Животворящий Крест Господень как символ страданий мучеников.

Маковея в народном календаре

В народе на праздник Маковея говорят Первого Спаса или Медового Спаса. С этого дня начинается цикл праздников, посвященных новому урожаю фруктов и меда. На Медовый Спас традиционно освящают в храмах мед. Таким обрядом благословляли урожай и выражали благодарность Богу за богатые дары природы.

В церковь также несли разные травы и цветы. Их освящали, а затем хранили весь год. При необходимости готовили из них лечебные отвары и настои. Среди трав: бархатцы, чебрец, васильки и т.д. Собирали красивые букеты, в которые обязательно вплетали цветки мака. От Маковея начинается Успенский пост, в народе – Спасовка. Пост длится две недели.