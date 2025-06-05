Коли Маковія за церковним календарем у 2025 році: нова дата

Свято Маковія і Медовий Спас: коли та як святкувати

Медовий Спас (Фото: Pixabay)

Дата Медового Спаса 2025

Свято Маковія відзначається 1 серпня. Це неперехідне свято, що має кожного року ту саму дату. За новим церковним календарем, який діє після календарної реформи, свято перенесено на 13 днів раніше. За Юліанським календарем відзначається 14 серпня.

Разом з релігійним святом мучеників Макавеїв у народі відзначають Медового Спаса. Свято присвячене свіжому урожаю та першому зібраному медові цього року. Медовий Спас – слов’янське свято, що переплелося з християнськими традиціями.

Що означає свято Маковія за церковними традиціями

На Маковія церква вшановує пам’ять Макавейських мучеників. У період еллінізації юдейського народу – нав’язування грецької культури та мови ізраїльтянам – Юда Макавей повстав проти й надихнув народ чинити спротив. На його честь було названо й саме повстання євреїв – повстання Макавеїв.

У свято вшановуються сім мучеників: старий батько Елеазар, його дружина та п'ятеро синів, які були приречені на муки через спротив пригноблення юдейського народу. В українській мові Макавей було змінено на більш притаманне Маковій.

Сім мучеників Макавейських (Фото: Вікіпедія)

На Маковія у церкві вшановується Животворчий Хрест Господній як символ страждань мучеників.

Маковія в народному календарі

У народі на свято Маковія кажуть Першого Спаса або Медового Спаса. Від цього дня розпочинається цикл свят, присвячених новому урожаю фруктів та меду. На Медового Спаса традиційно освячують у храмах мед. Таким обрядом благословляли урожай та висловлювали вдячність Богу за багаті дари природи.

До церкви також несли різні трави та квіти. Їх освячували, а потім зберігали весь рік. За потреби готували з них лікувальні відвари та настої. Серед трав: чорнобривці, чебрець, волошки та ін. Збирали також красиві букети, у які обов’язково вплітали квітки маку. Від Маковія розпочинається Успенський піст, у народі – Спасівка. Піст триває два тижні.