Когда весенние каникулы в школах Украины в 2025 году: рекомендации МОН

Будут ли изменения в учебном процессе весной 2025 года? Возможны изменения и рекомендации Министерства образования и науки Украины

Весенние каникулы / фото: depositphotos

Учебный год 2024-2025 в Украине имеет свои особенности, предопределенные рекомендациями Министерства образования и науки (МОН) и текущей ситуацией в стране. Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины от 23 июля 2024 № 841, учебный год начался 2 сентября 2024 и продлится до 30 июня 2025 года.

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Изменится ли продолжительность весенних каникул в 2025 году – даты

В соответствии с рекомендациями МОН весенние каникулы в 2025 году предлагается провести с 24 по 30 марта. Однако учитывая автономию учебных заведений, конкретные даты могут отличаться в зависимости от решения педагогического совета каждой школы и ситуации безопасности в регионе.

Таким образом, продолжительность весенних каникул в 2025 году остается стандартной – одна неделя. Однако даты их проведения могут изменяться в зависимости от обстоятельств.

Родителям и учащимся рекомендуется следить за официальными сообщениями от администрации своей школы для получения актуальной информации о графике учебного процесса.

Чем особенный учебный год 2024-2025

Когда весенние каникулы / фото: depositphotos

МОН предоставило учреждениям общего среднего образования рекомендации по организации учебного процесса в 2024-2025 учебном году.

В частности, учебным заведениям предоставлена автономия в формировании структуры и продолжительности учебного года, учитывая безопасность в регионах. Это означает, что школы могут самостоятельно определять даты начала и завершения семестров, а также периоды каникул.

МОН рекомендует обеспечить непрерывность образовательного процесса, используя различные формы обучения: глазную, дистанционную или смешанную в зависимости от эпидемиологической и ситуации безопасности. Также отмечается важность психологической поддержки учащихся и создание безопасных условий обучения.