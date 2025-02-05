Коли весняні канікули в школах України у 2025 році: рекомендації МОН

Чи будуть зміни у навчальному процесі навесні 2025 року? Можливі зміни та рекомендації Міністерства освіти та науки України

Весняні канікули / фото: depositphotos

Навчальний рік 2024-2025 в Україні має свої особливості, зумовлені рекомендаціями Міністерства освіти та науки (МОН) та поточною ситуацією в країні. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2024 року № 841, навчальний рік розпочався 2 вересня 2024 року і триватиме до 30 червня 2025 року.

Чи зміниться тривалість весняних канікул у 2025 році – дати

Відповідно до рекомендацій МОН, весняні канікули у 2025 році пропонується провести з 24 до 30 березня. Однак, враховуючи автономію закладів освіти, конкретні дати можуть відрізнятися залежно від рішення педагогічної ради кожної школи та безпекової ситуації в регіоні.

Таким чином, тривалість весняних канікул у 2025 році залишається стандартною – один тиждень. Проте дати їх проведення можуть змінюватися залежно від обставин.

Батькам і учням рекомендується слідкувати за офіційними повідомленнями від адміністрації своєї школи для отримання актуальної інформації щодо графіка навчального процесу.

Чим особливий навчальний рік 2024-2025

Коли весняні канікули / фото: depositphotos

МОН надало закладам загальної середньої освіти рекомендації щодо організації навчального процесу у 2024-2025 навчальному році.

Зокрема, закладам освіти надано автономію у формуванні структури та тривалості навчального року, враховуючи безпекову ситуацію в регіонах. Це означає, що школи можуть самостійно визначати дати початку та завершення семестрів, а також періоди канікул.

МОН рекомендує забезпечити безперервність освітнього процесу, використовуючи різні форми навчання: очну, дистанційну або змішану, залежно від епідеміологічної та безпекової ситуації. Також наголошується на важливості психологічної підтримки учнів та створенні безпечних умов навчання.