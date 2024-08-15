LIGA.net ищет редактора ленты новостей
В связи с расширением штата LIGA.net ищет новаторов в общественно-политическую редакцию.
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Отдаем предпочтение опытным редакторам (опыт – от двух лет), которые работали/работают в крупных медиапроектах в Киеве или в главных региональных СМИ.
Также рассматриваем кандидатуры менее опытных новостников (опыт – от одного года), но готовых продолжать обучаться и профессионально развиваться.
Общие требования
Тебе к нам, если у тебя есть:
опыт работы с общественно-политическими новостями и аналитикой;
высокий уровень организованности и внимания к деталям;
отличное владение украинским языком, знание английского будет преимуществом;
- умение работать в условиях многозадачности и соблюдения дедлайнов.
Твоя зона ответственности:
написание новостей на актуальные темы (только интересное, важное, достоверное и свежее);
мониторинг государственных ресурсов, соцсетей, западных и украинских медиа, прослушивание брифингов (в том числе и на английском языке);
оперативная проработка информации, быстрое реагирование на "горячие" инфоповоды;
писать новости грамотно и на "человеческом" языке, соблюдая журналистские стандарты и требования Редакционного кодекса LIGA.net;
написание эксклюзивных новостей (брать комментарии, отправлять запросы).
Выбирай свой уровень:
Junior-редактор новостной ленты
Если ты только начинаешь свою карьеру в журналистике, но у тебя есть желание развиваться и умеешь быстро писать. Основные обязанности:
- мониторинг общественно-политических новостей и событий;
- подготовка и редактирование коротких новостных материалов;
- оперативное обновление новостной ленты.
Мы гарантируем тебе поддержку старших редакторов в ежедневных задачах.
Middle-редактор новостной ленты
Если ты уже умеешь быстро реагировать на новости, есть аналитическое мышление, свободно владеешь украинским языком. Основные обязанности:
- мониторинг актуальных общественно-политических событий в Украине и мире;
- подготовка, редактирование и публикация новостных материалов;
- координация работы с журналистами и другими редакторами;
- оперативное обновление новостной ленты и обеспечение ее актуальности.
Senior-редактор новостной ленты
Если ты обладаешь аналитическим мышлением, у тебя есть глубокое понимание общественно-политической жизни, умеешь руководить командой и быстро реагировать на события. Опыт работы в медиа – от двух лет. Основные обязанности:
- координация и управление работой журналистов и редакторов;
- стратегическое планирование и контроль за обновлением новостной ленты;
- подготовка и редактирование новостных материалов, написание коротких заметок;
- мониторинг актуальных событий и их своевременное освещение.
Если это о тебе, мы приглашаем присоединиться к нам и предлагаем следующие условия:
удобный гибридный режим работы, если ты проживаешь в Киеве (60% – удаленно, 40% – офис);
восьмичасовой рабочий день (утренние/вечерние смены) пять дней в неделю (могут быть дополнительные изменения в выходные – за дополнительную оплату или за отгулы);
трудоустройство официальное или ФОП;
зарплату от 20 000 грн (по результатам собеседования) + премии;
возможность профессионального развития и карьерного роста;
комфортные условия труда. В бизнес-центре есть надежное укрытие, поэтому можешь не переживать за свою безопасность. Также мы снабжены автономным питанием и Старлинком.
Стань частью команды LIGA.net и помогай формировать информационное пространство страны. Присылай свое резюме на почту [email protected]. Ждем тебя!