LIGA.net ищет редактора ленты новостей

Редакция ищет талантливых и опытных специалистов, которые станут частью команды LIGA.net

Источник: LIGA.net

В связи с расширением штата LIGA.net ищет новаторов в общественно-политическую редакцию.

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Отдаем предпочтение опытным редакторам (опыт – от двух лет), которые работали/работают в крупных медиапроектах в Киеве или в главных региональных СМИ.

Также рассматриваем кандидатуры менее опытных новостников (опыт – от одного года), но готовых продолжать обучаться и профессионально развиваться.

Общие требования

Тебе к нам, если у тебя есть:

опыт работы с общественно-политическими новостями и аналитикой;

высокий уровень организованности и внимания к деталям;

отличное владение украинским языком, знание английского будет преимуществом;

умение работать в условиях многозадачности и соблюдения дедлайнов.

Твоя зона ответственности:

написание новостей на актуальные темы (только интересное, важное, достоверное и свежее);

мониторинг государственных ресурсов, соцсетей, западных и украинских медиа, прослушивание брифингов (в том числе и на английском языке);

оперативная проработка информации, быстрое реагирование на "горячие" инфоповоды;

писать новости грамотно и на "человеческом" языке, соблюдая журналистские стандарты и требования Редакционного кодекса LIGA.net;

написание эксклюзивных новостей (брать комментарии, отправлять запросы).

Выбирай свой уровень:

Junior-редактор новостной ленты

Если ты только начинаешь свою карьеру в журналистике, но у тебя есть желание развиваться и умеешь быстро писать. Основные обязанности:

мониторинг общественно-политических новостей и событий;

подготовка и редактирование коротких новостных материалов;

оперативное обновление новостной ленты.

Мы гарантируем тебе поддержку старших редакторов в ежедневных задачах.

Middle-редактор новостной ленты

Если ты уже умеешь быстро реагировать на новости, есть аналитическое мышление, свободно владеешь украинским языком. Основные обязанности:

мониторинг актуальных общественно-политических событий в Украине и мире;

подготовка, редактирование и публикация новостных материалов;

координация работы с журналистами и другими редакторами;

оперативное обновление новостной ленты и обеспечение ее актуальности.

Senior-редактор новостной ленты

Если ты обладаешь аналитическим мышлением, у тебя есть глубокое понимание общественно-политической жизни, умеешь руководить командой и быстро реагировать на события. Опыт работы в медиа – от двух лет. Основные обязанности:

координация и управление работой журналистов и редакторов;

стратегическое планирование и контроль за обновлением новостной ленты;

подготовка и редактирование новостных материалов, написание коротких заметок;

мониторинг актуальных событий и их своевременное освещение.

Если это о тебе, мы приглашаем присоединиться к нам и предлагаем следующие условия:

удобный гибридный режим работы, если ты проживаешь в Киеве (60% – удаленно, 40% – офис);

восьмичасовой рабочий день (утренние/вечерние смены) пять дней в неделю (могут быть дополнительные изменения в выходные – за дополнительную оплату или за отгулы);

трудоустройство официальное или ФОП;

зарплату от 20 000 грн (по результатам собеседования) + премии;

возможность профессионального развития и карьерного роста;

комфортные условия труда. В бизнес-центре есть надежное укрытие, поэтому можешь не переживать за свою безопасность. Также мы снабжены автономным питанием и Старлинком.

Стань частью команды LIGA.net и помогай формировать информационное пространство страны. Присылай свое резюме на почту [email protected]. Ждем тебя!