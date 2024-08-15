LIGA.net шукає редактора/редакторку стрічки новин

Редакція шукає талановитих і досвідчених спеціалістів, які стануть частиною команди LIGA.net

Джерело: LIGA.net

У зв’язку з розширенням штату LIGA.net шукає новинарів у суспільно-політичну редакцію.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Надаємо перевагу досвідченим редакторам та редакторкам (досвід – від двох років), які працювали/працюють у великих медіапроєктах у Києві або в головних регіональних ЗМІ.

Також розглядаємо кандидатури менш досвідчених новинарів (досвід – від одного року), але готових продовжувати навчатися та професійно розвиватися.

Загальні вимоги

Тобі до нас, якщо ти маєш:

досвід роботи із суспільно-політичними новинами та аналітикою;

високий рівень організованості та уваги до деталей;

відмінне володіння українською мовою, знання англійської буде перевагою;

вміння працювати в умовах багатозадачності та дотримання дедлайнів.

Твоя зона відповідальності:

написання новин на актуальні теми (тільки цікаве, важливе, перевірене та свіже);

моніторинг державних ресурсів, соцмереж, західних і українських медіа, прослуховування брифінгів (зокрема й англійською мовою);

оперативне опрацювання інформації, швидке реагування на "гарячі" інфоприводи;

писати новини грамотно та "людською" мовою, дотримуючись журналістських стандартів і вимог Редакційного кодексу LIGA.net;

написання ексклюзивних новин (брати коментарі, надсилати запити).

Обирай свій рівень:

Junior-редактор стрічки новин

Якщо ти тільки починаєш свою кар'єру в журналістиці, але вже маєш бажання розвиватися та вмієш швидко писати. Основні обов’язки:

· моніторинг суспільно-політичних новин і подій;

· підготовка та редагування коротких новинних матеріалів;

· оперативне оновлення стрічки новин.

Ми гарантуємо тобі підтримку старших редакторів у щоденних завданнях.

Middle-редактор стрічки новин

Якщо ти уже вмієш швидко реагувати на новини, маєш аналітичне мислення та вільно володієш українською мовою. Основні обов’язки:

моніторинг актуальних суспільно-політичних подій в Україні та світі;

підготовка, редагування та публікація новинних матеріалів;

координація роботи з журналістами та іншими редакторами;

оперативне оновлення стрічки новин та забезпечення її актуальності.

Senior-редактор стрічки новин

Якщо ти володієш аналітичним мисленням, маєш глибоке розуміння суспільно-політичного життя, вмієш керувати командою та швидко реагувати на події. Досвід роботи у медіа – від двох років. Основні обов’язки:

координація та управління роботою журналістів і редакторів;

стратегічне планування та контроль за оновленням стрічки новин;

підготовка та редагування новинних матеріалів, написання коротких заміток;

моніторинг актуальних подій та їх своєчасне висвітлення.

Якщо це про тебе, тоді ми запрошуємо доєднатися до нас та пропонуємо такі умови:

зручний гібридний режим роботи, якщо ти проживаєш у Києві (60% – віддалено, 40% – офіс);

восьмигодинний робочий день (ранкові/вечірні зміни) п’ять днів на тиждень (можуть бути додаткові зміни у вихідні – за додаткову оплату або за відгули);

працевлаштування офіційне або ФОП;

зарплату від 20 000 грн (за результатами співбесіди) + премії;

можливість професійного розвитку та кар'єрного зростання;

комфортні умови праці. У бізнес-центрі є надійне укриття, тому можеш не переживати за свою безпеку. Також ми забезпечені автономним живленням та Старлінком.

Стань частиною команди LIGA.net та допомагай формувати інформаційний простір країни. Надсилай своє резюме на пошту [email protected]. Чекаємо на тебе!