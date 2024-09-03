LIGA.net ищет редакторов, журналиста и SEO-специалистов
В связи с постоянным развитием и расширением LIGA.net ищет специалистов, которые присоединятся к нашей команде и вместе с нами будут формировать инфопространство Украины.
Читайте нас в Telegram: главные новости коротко
Редактор раздела "Мнения"
Тебе к нам, если ты:
- имеешь опыт работы в журналистике от 3 лет (обязательно);
- отлично владеешь украинским языком, знаешь английский (можешь читать, уверенно переводить, общаться);
- имеешь общее понимание общественно-политической и экономической ситуации в Украине и мире, знаешь ключевых представителей власти, лидеров мнений;
- умеешь работать в условиях многозадачности и соблюдения дедлайнов;
- обладаешь высоким уровнем организованности и внимания к деталям.
Твоя зона ответственности:
- наполнение раздела "Мнения" на сайте LIGA.net: заказ, редактирование, верстка и публикация колонок от постоянных колумнистов (контроль соблюдения формата);
- поиск новых авторов;
- посещение тематических мероприятий по установлению связей;
- перевод и публикация материалов из иностранных изданий;
- налаживание партнерств с международными медиа/Think tank/лидерами мнений с целью перевода и публикации их материалов на нашем сайте.
Если это о тебе, мы приглашаем тебя присоединиться к нам и предлагаем следующие условия:
- стабильное вознаграждение;
- комфортные условия работы;
- безопасное офисное пространство (с генератором, Старлинком и бомбоубежищем);
- профессиональный коллектив, работа в стабильной компании с отличной репутацией;
- трудоустройство официальное или через ФОП;
- гибридный график работы: 2 раза в неделю – офис, 3 раза в неделю – удаленно (офис расположен в пешей доступности от ст. г. Берестейская);
- неформальную и дружескую коммуникацию. Возможность воплотить свой профессиональный опыт и развиваться вместе с нами.
Ждем твоего резюме на эл. почту: [email protected] и [email protected].
Управляющий редактор раздела "Технологии"
Ищем опытного специалиста, который сможет наладить системную работу вверенной ему редакции и оперативно освещать события в сфере технологий в мире и Украине. Наш идеальный кандидат должен генерировать и реализовывать идеи уникальных материалов в контексте событий в Украине (как рыночных, так и социально важных).
Твоя зона ответственности:
- подготовить стратегию развития отдела;
- поиск идей для материалов;
- написание и редактирование материалов для сайта различных форматов;
- подбор команды;
- проведение совещаний;
- посещение тематических мероприятий и т.п.
Необходимый опыт:
- опыт в журналистике от 5 лет (желательно в тематике технологий или бизнеса);
- опыт управления командой 3-5 человек (желательно);
- осведомленность в сфере технологий: передовые технологические разработки (miltech, в частности), новости о технологическом бизнесе, например, слияние компаний, стартапы и т.д. (как украинские, так и мировые), технологическое право и политика, техническая культура;
- умение оперативно реагировать на события.
Мы предлагаем:
- гибридный график работы: 2 раза в неделю – офис, 3 раза в неделю – удаленно (офис расположен в пешей доступности от ст. м. Берестейская);
- официальное трудоустройство или через ФОП;
- возможность профессионального развития и карьерного роста;
- работу в дружной команде профессионалов, которые делятся своими знаниями и опытом;
- безопасное офисное пространство (с генератором, Старлинком и бомбоубежищем).
Если это о тебе, будем рады знакомству и ждем резюме на почту: [email protected].
Журналист в раздел "Жизнь"
Отдаем предпочтение опытным журналистам (опыт – от двух лет), которые работали/работают в крупных медиапроектах в Киеве или в главных региональных СМИ.
Также рассматриваем кандидатуры менее опытных журналистов (опыт – от одного года), но готовы продолжать учиться и профессионально развиваться.
Тебе к нам, если ты инициативный, креативный, организованный и ответственный человек.
Что мы ожидаем:
- опыт работы с новостями кино, театра, книг, музыки, архитектуры, дизайна, здоровья, психологии;
- умение писать интересно о досуге;
- знание английского будет преимуществом;
- соблюдение дедлайнов.
Основные обязанности:
- написание статей, интервью, репортажей и обзоров;
- поиск актуальных для раздела тем и спикеров;
- организация и проведение интервью.
Мы предлагаем:
- комфортные условия работы: в бизнес-центре есть надежное укрытие, мы обеспечены автономным питанием и Старлинком;
- гибридный режим (60% удаленно, 40% – офис, Киев, ул. Парково-Сырецкая);
- трудоустройство официальное или через ФОП;
- возможность профессионального развития и карьерного роста;
- зарплата от 20 000 грн (по результатам собеседования).
Присылайте свое резюме на почту: [email protected].
Senior SEO
Если ты имеешь и умеешь:
- опыт более 5 лет, глубокие знания SEO-стратегий, умение управлять командами;
- опыт оптимизации сайтов, а также YMYL;
- опыт успешного продвижения проектов в высококонкурентных нишах;
- глубокое понимание принципов функционирования поисковой системы, включая механизмы ранжирования, оптимизацию на странице и за ее пределами, а также влияние обновлений Google;
- владеть инструментами SEO;
- опыт построения ссылок и знание разных стратегий построения ссылок;
- понимание HTML, CSS и знание технических факторов SEO и EEAT;
- навыки проведения аудита сайтов;
- опыт использования средств искусственного интеллекта для задач SEO.
Твоя зона ответственности:
- оn-page оптимизация сайта;
- работа с анкор-листами (создание и контроль выполнения работы);
- составление ТЗ на контент и работа с АІ-инструментами;
- формирование базовых задач на техническую команду, дизайнеров и аффилиат-отдел;
- проводить анализ конкурентов и рынка для определения стратегии продвижения сайта;
- поиск новых способов оптимизации и продвижения веб-сайта в соответствии с обновленными требованиями поисковой системы;
- анализ внешних ссылок и разработка плана ссылок для проекта
Условия работы:
- график работы: пн-пт, 9:00-18:00;
- удобный гибридный режим работы (60% удалено, 40% – офис, Киев, ул. Парково-Сырецкая). В бизнес-центре есть надежное укрытие, мы обеспечены автономным электропитанием и Старлинком.
Мы предлагаем:
- официальное трудоустройство;
- возможность профессионального развития и карьерного роста;
- профессиональный коллектив; работа в стабильной компании с отличной репутацией;
- комфортные условия труда и возможность работы с использованием современных технологий.
Если это о тебе, будем рады знакомству и ждем резюме на эл. почту: [email protected].
Middle SEO
Если ты имеешь и умеешь:
- опыт от 2 до 5 лет; умение анализировать данные и разрабатывать эффективные SEO-решения;
- опыт работы веб-мастером, контент-менеджером;
- работать с Ahrefs, Serpstat;
- понимание основ работы поисковых систем;
- внимательность к деталям и системному мышлению;
- желание разбираться в тонкостях работы алгоритмов ранжирования;
- ответственность, усидчивость.
Твоя зона ответственности:
- составление и кластеризация семантического ядра;
- написание метатегов;
- поиск "зеленых тем";
- анализ данных с помощью сервисов Google;
- помощь в составлении контент-плана;
- подготовка ТС для текстов, контроль копирайтеров и проверка написанных текстов.
Условия работы:
- график работы: посменный – утро/вечер, 8 рабочих часов в смену;
- гибридный режим (60% удаленно, 40% – офис, Киев, ул. Парково-Сырецкая). В бизнес-центре есть надежное укрытие, мы обеспечены автономным электропитанием и Старлинком.
Мы предлагаем:
- официальное трудоустройство или через ФОП;
- профессиональный коллектив; работа в стабильной компании с отличной репутацией;
- возможность реализовать свой профессиональный опыт и развиваться вместе с нами.
Если это о тебе, будем рады знакомству и ждем резюме на эл.почту: [email protected].