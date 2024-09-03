LIGA.net шукає редакторів, журналіста(-ку) та SEO-спеціалістів

Джерело: LIGA.net

У зв’язку з постійним розвитком і розширенням LIGA.net шукає спеціалістів, які приєднаються до нашої команди та разом з нами формуватимуть інфопростір України.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Редактор або редакторка розділу "Думки"

Тобі до нас, якщо ти:

маєш досвід роботи в журналістиці від 3 років (обов’язково);

відмінно володієш українською мовою, знаєш англійську (можеш читати, впевнено перекладати, спілкуватися);

маєш загальне розуміння суспільно-політичної й економічної ситуації в Україні та світі, знаєш ключових представників влади, лідерів думок;

вмієш працювати в умовах багатозадачності та дотримання дедлайнів;

маєш високий рівень організованості й уваги до деталей.

Твоя зона відповідальності:

наповнення розділу "Думки" на сайті LIGA.net: замовлення, редагування, верстка та публікація колонок від постійних колумністів (контроль дотримання формату);

пошук нових авторів;

відвідання тематичних заходів задля встановлення зв’язків;

переклад і публікація матеріалів з іноземних видань;

налагодження партнерств із міжнародними медіа / Think tank / лідерами думок з метою перекладу і публікації їхніх матеріалів на нашому сайті.

Якщо це про тебе, тоді ми запрошуємо тебе доєднатися до нас і пропонуємо такі умови:

стабільну винагороду;

комфортні умови роботи;

безпечний офісний простір (з генератором, Старлінком і бомбосховищем);

професійний колектив, роботу в стабільній компанії з відмінною репутацією;

працевлаштування офіційне або через ФОП;

гібридний графік роботи: 2 рази на тиждень — офіс, 3 рази на тиждень — віддалено (офіс розташований у пішій доступності від ст. м. Берестейська);

неформальну та дружню комунікацію. Можливість реалізувати свій професійний досвід і розвиватися разом з нами.

Чекаємо на твоє резюме на ел. пошту: [email protected] і [email protected].

Керуючий(-а) редактор(-ка) рубрики "Технології"

Шукаємо досвідченого(-у) спеціаліста(-ку), який(-а) зможе налагодити системну роботу ввіреної йому / їй редакції та оперативно висвітлювати події у сфері технологій у світі й Україні. Наш ідеальний кандидат має генерувати та реалізовувати ідеї унікальних матеріалів у контексті подій в Україні (як ринкових, так і соціально важливих).

Твоя зона відповідальності:

підготувати стратегію розвитку відділу;

пошук ідей для матеріалів;

написання й редагування матеріалів для сайту різних форматів;

підбір команди;

проведення нарад;

відвідування тематичних заходів тощо.

Необхідний досвід:

досвід у журналістиці від 5 років (бажано в тематиці технологій або бізнесу);

досвід управління командою 3-5 людей (бажано);

обізнаність у сфері технологій: передові технологічні розробки (miltech, зокрема), новини про технологічний бізнес, як-от злиття компаній, стартапи тощо (як українські, так і світові), технологічне право й політика, технічна культура;

вміння оперативно реагувати на події.

Ми пропонуємо:

гібридний графік роботи: 2 рази на тиждень — офіс, 3 рази на тиждень — віддалено (офіс розташований у пішій доступності від ст. м. Берестейська);

офіційне працевлаштування або через ФОП;

можливість професійного розвитку й кар'єрного зростання;

роботу в дружній команді професіоналів, які діляться своїми знаннями й досвідом;

безпечний офісний простір (з генератором, Старлінком і бомбосховищем).

Якщо це про тебе, будемо раді знайомству та чекаємо на резюме на пошту: [email protected].

Журналіст або журналістка в розділ "Життя"

Надаємо перевагу досвідченим журналістам/журналісткам (досвід – від двох років), які працювали/працюють у великих медіапроєктах у Києві або в головних регіональних ЗМІ.

Також розглядаємо кандидатури менш досвідчених журналістів/журналісток (досвід – від одного року), але готових продовжувати навчатися та професійно розвиватися.

Тобі до нас, якщо ти ініціативна, креативна, організована і відповідальна людина.

Що ми очікуємо:

досвід роботи з новинами кіно, театру, книжок, музики, архітектури, дизайну, здоров’я, психології;

уміння писати цікаво про дозвілля;

знання англійської буде перевагою;

дотримання дедлайнів.

Основні обов'язки:

написання статей, інтерв’ю, репортажів та оглядів;

пошук актуальних для розділу тем і спікерів;

організація та проведення інтерв'ю.

Ми пропонуємо:

комфортні умови роботи: у бізнес-центрі є надійне укриття, ми забезпечені автономним живленням і Старлінком;

гібридний режим (60% віддалено, 40% — офіс, Київ, вул. Парково-Сирецька);

працевлаштування офіційне або через ФОП;

можливість професійного розвитку та кар'єрного зростання;

зарплата від 20 000 грн (за результатами співбесіди).

Надсилайте своє резюме на пошту: [email protected].

Senior SEO

Якщо ти маєш і вмієш:

досвід понад 5 років, глибокі знання SEO-стратегій, вміння керувати командами;

досвід оптимізації сайтів, також YMYL;

досвід успішного просування проєктів у висококонкурентних нішах;

глибоке розуміння принципів функціонування пошукової системи, включно й механізми ранжування, оптимізацію на сторінці та поза її межами, а також вплив оновлень Google;

володіти інструментами SEO;

досвід побудови посилань і знання різних стратегій побудови посилань;

розуміння HTML, CSS і знання технічних факторів SEO і EEAT;

навички проведення аудиту сайтів;

досвід використання засобів штучного інтелекту для завдань SEO.

Твоя зона відповідальності:

оn-page оптимізація сайту;

робота з анкор-листами (створення та контроль виконання роботи);

складання ТЗ на контент і робота з АІ-інструментами;

формування базових задач на технічку команду, дизайнерів та аффіліат-відділ;

здійснення аналізу конкурентів і ринку для визначення стратегії просування сайту;

пошук нових способів оптимізації та просування вебсайту відповідно до оновлених вимог пошукової системи;

аналіз зовнішніх посилань і розробка плану посилань для проєкту.

Умови роботи:

графік роботи: пн-пт, 9:00-18:00;

зручний гібридний режим роботи (60% віддалено, 40% — офіс, Київ, вул. Парково-Сирецька). В бізнес-центрі є надійне укриття, ми забезпечені автономним живленням і Старлінком.

Ми пропонуємо:

офіційне працевлаштування;

можливість професійного розвитку й кар'єрного зростання;

професійний колектив, робота в стабільній компанії з відмінною репутацією;

комфортні умови роботи й можливість працювати з використанням сучасних технологій.

Якщо це про тебе, будемо раді знайомству та чекаємо на резюме на ел.пошту: [email protected].

Middle SEO

Якщо ти маєш і вмієш:

досвід від 2 до 5 років, вміння аналізувати дані та розробляти ефективні SEO-рішення;

досвід роботи вебмайстром, контент-менеджером;

вміння працювати з Ahrefs, Serpstat;

розуміння основ роботи пошукових систем;

уважність до деталей і системне мислення;

бажання розумітися на тонкощах роботи алгоритмів ранжирування;

відповідальність, посидючість.

Твоя зона відповідальності:

складання та кластеризація семантичного ядра;

написання метатегів;

пошук "зелених тем";

аналіз даних за допомогою сервісів Google;

допомога у складанні контент-плану;

підготовка ТЗ для текстів, контроль копірайтерів і перевірка написаних текстів.

Умови роботи:

графік роботи: позмінний — ранок/вечір, 8 робочих годин за зміну;

гібридний режим (60% віддалено, 40% — офіс, Київ, вул. Парково-Сирецька). В бізнес-центрі є надійне укриття, ми забезпечені автономним живленням і Старлінком.

Ми пропонуємо:

офіційне працевлаштування або через ФОП;

професійний колектив, робота в стабільній компанії з відмінною репутацією;

можливість реалізувати свій професійний досвід і розвиватися разом з нами.

Якщо це про тебе, будемо раді знайомству та чекаємо на резюме на ел.пошту: [email protected].