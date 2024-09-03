LIGA.net шукає редакторів, журналіста(-ку) та SEO-спеціалістів
У зв’язку з постійним розвитком і розширенням LIGA.net шукає спеціалістів, які приєднаються до нашої команди та разом з нами формуватимуть інфопростір України.
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Редактор або редакторка розділу "Думки"
Тобі до нас, якщо ти:
- маєш досвід роботи в журналістиці від 3 років (обов’язково);
- відмінно володієш українською мовою, знаєш англійську (можеш читати, впевнено перекладати, спілкуватися);
- маєш загальне розуміння суспільно-політичної й економічної ситуації в Україні та світі, знаєш ключових представників влади, лідерів думок;
- вмієш працювати в умовах багатозадачності та дотримання дедлайнів;
- маєш високий рівень організованості й уваги до деталей.
Твоя зона відповідальності:
- наповнення розділу "Думки" на сайті LIGA.net: замовлення, редагування, верстка та публікація колонок від постійних колумністів (контроль дотримання формату);
- пошук нових авторів;
- відвідання тематичних заходів задля встановлення зв’язків;
- переклад і публікація матеріалів з іноземних видань;
- налагодження партнерств із міжнародними медіа / Think tank / лідерами думок з метою перекладу і публікації їхніх матеріалів на нашому сайті.
Якщо це про тебе, тоді ми запрошуємо тебе доєднатися до нас і пропонуємо такі умови:
- стабільну винагороду;
- комфортні умови роботи;
- безпечний офісний простір (з генератором, Старлінком і бомбосховищем);
- професійний колектив, роботу в стабільній компанії з відмінною репутацією;
- працевлаштування офіційне або через ФОП;
- гібридний графік роботи: 2 рази на тиждень — офіс, 3 рази на тиждень — віддалено (офіс розташований у пішій доступності від ст. м. Берестейська);
- неформальну та дружню комунікацію. Можливість реалізувати свій професійний досвід і розвиватися разом з нами.
Чекаємо на твоє резюме на ел. пошту: [email protected] і [email protected].
Керуючий(-а) редактор(-ка) рубрики "Технології"
Шукаємо досвідченого(-у) спеціаліста(-ку), який(-а) зможе налагодити системну роботу ввіреної йому / їй редакції та оперативно висвітлювати події у сфері технологій у світі й Україні. Наш ідеальний кандидат має генерувати та реалізовувати ідеї унікальних матеріалів у контексті подій в Україні (як ринкових, так і соціально важливих).
Твоя зона відповідальності:
- підготувати стратегію розвитку відділу;
- пошук ідей для матеріалів;
- написання й редагування матеріалів для сайту різних форматів;
- підбір команди;
- проведення нарад;
- відвідування тематичних заходів тощо.
Необхідний досвід:
- досвід у журналістиці від 5 років (бажано в тематиці технологій або бізнесу);
- досвід управління командою 3-5 людей (бажано);
- обізнаність у сфері технологій: передові технологічні розробки (miltech, зокрема), новини про технологічний бізнес, як-от злиття компаній, стартапи тощо (як українські, так і світові), технологічне право й політика, технічна культура;
- вміння оперативно реагувати на події.
Ми пропонуємо:
- гібридний графік роботи: 2 рази на тиждень — офіс, 3 рази на тиждень — віддалено (офіс розташований у пішій доступності від ст. м. Берестейська);
- офіційне працевлаштування або через ФОП;
- можливість професійного розвитку й кар'єрного зростання;
- роботу в дружній команді професіоналів, які діляться своїми знаннями й досвідом;
- безпечний офісний простір (з генератором, Старлінком і бомбосховищем).
Якщо це про тебе, будемо раді знайомству та чекаємо на резюме на пошту: [email protected].
Журналіст або журналістка в розділ "Життя"
Надаємо перевагу досвідченим журналістам/журналісткам (досвід – від двох років), які працювали/працюють у великих медіапроєктах у Києві або в головних регіональних ЗМІ.
Також розглядаємо кандидатури менш досвідчених журналістів/журналісток (досвід – від одного року), але готових продовжувати навчатися та професійно розвиватися.
Тобі до нас, якщо ти ініціативна, креативна, організована і відповідальна людина.
Що ми очікуємо:
- досвід роботи з новинами кіно, театру, книжок, музики, архітектури, дизайну, здоров’я, психології;
- уміння писати цікаво про дозвілля;
- знання англійської буде перевагою;
- дотримання дедлайнів.
Основні обов'язки:
- написання статей, інтерв’ю, репортажів та оглядів;
- пошук актуальних для розділу тем і спікерів;
- організація та проведення інтерв'ю.
Ми пропонуємо:
- комфортні умови роботи: у бізнес-центрі є надійне укриття, ми забезпечені автономним живленням і Старлінком;
- гібридний режим (60% віддалено, 40% — офіс, Київ, вул. Парково-Сирецька);
- працевлаштування офіційне або через ФОП;
- можливість професійного розвитку та кар'єрного зростання;
- зарплата від 20 000 грн (за результатами співбесіди).
Надсилайте своє резюме на пошту: [email protected].
Senior SEO
Якщо ти маєш і вмієш:
- досвід понад 5 років, глибокі знання SEO-стратегій, вміння керувати командами;
- досвід оптимізації сайтів, також YMYL;
- досвід успішного просування проєктів у висококонкурентних нішах;
- глибоке розуміння принципів функціонування пошукової системи, включно й механізми ранжування, оптимізацію на сторінці та поза її межами, а також вплив оновлень Google;
- володіти інструментами SEO;
- досвід побудови посилань і знання різних стратегій побудови посилань;
- розуміння HTML, CSS і знання технічних факторів SEO і EEAT;
- навички проведення аудиту сайтів;
- досвід використання засобів штучного інтелекту для завдань SEO.
Твоя зона відповідальності:
- оn-page оптимізація сайту;
- робота з анкор-листами (створення та контроль виконання роботи);
- складання ТЗ на контент і робота з АІ-інструментами;
- формування базових задач на технічку команду, дизайнерів та аффіліат-відділ;
- здійснення аналізу конкурентів і ринку для визначення стратегії просування сайту;
- пошук нових способів оптимізації та просування вебсайту відповідно до оновлених вимог пошукової системи;
- аналіз зовнішніх посилань і розробка плану посилань для проєкту.
Умови роботи:
- графік роботи: пн-пт, 9:00-18:00;
- зручний гібридний режим роботи (60% віддалено, 40% — офіс, Київ, вул. Парково-Сирецька). В бізнес-центрі є надійне укриття, ми забезпечені автономним живленням і Старлінком.
Ми пропонуємо:
- офіційне працевлаштування;
- можливість професійного розвитку й кар'єрного зростання;
- професійний колектив, робота в стабільній компанії з відмінною репутацією;
- комфортні умови роботи й можливість працювати з використанням сучасних технологій.
Якщо це про тебе, будемо раді знайомству та чекаємо на резюме на ел.пошту: [email protected].
Middle SEO
Якщо ти маєш і вмієш:
- досвід від 2 до 5 років, вміння аналізувати дані та розробляти ефективні SEO-рішення;
- досвід роботи вебмайстром, контент-менеджером;
- вміння працювати з Ahrefs, Serpstat;
- розуміння основ роботи пошукових систем;
- уважність до деталей і системне мислення;
- бажання розумітися на тонкощах роботи алгоритмів ранжирування;
- відповідальність, посидючість.
Твоя зона відповідальності:
- складання та кластеризація семантичного ядра;
- написання метатегів;
- пошук "зелених тем";
- аналіз даних за допомогою сервісів Google;
- допомога у складанні контент-плану;
- підготовка ТЗ для текстів, контроль копірайтерів і перевірка написаних текстів.
Умови роботи:
- графік роботи: позмінний — ранок/вечір, 8 робочих годин за зміну;
- гібридний режим (60% віддалено, 40% — офіс, Київ, вул. Парково-Сирецька). В бізнес-центрі є надійне укриття, ми забезпечені автономним живленням і Старлінком.
Ми пропонуємо:
- офіційне працевлаштування або через ФОП;
- професійний колектив, робота в стабільній компанії з відмінною репутацією;
- можливість реалізувати свій професійний досвід і розвиватися разом з нами.
Якщо це про тебе, будемо раді знайомству та чекаємо на резюме на ел.пошту: [email protected].