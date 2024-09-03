LIGA.net шукає редакторів, журналіста(-ку) та SEO-спеціалістів
Джерело: LIGA.net
Зміст:
  1. Редактор або редакторка розділу "Думки"
  2. Керуючий(-а) редактор(-ка) рубрики "Технології"
  3. Журналіст або журналістка в розділ "Життя"
  4. Senior SEO
  5. Middle SEO

У зв’язку з постійним розвитком і розширенням LIGA.net шукає спеціалістів, які приєднаються до нашої команди та разом з нами формуватимуть інфопростір України.

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Редактор або редакторка розділу "Думки"

Тобі до нас, якщо ти:

  • маєш досвід роботи в журналістиці від 3 років (обов’язково);
  • відмінно володієш українською мовою, знаєш англійську (можеш читати, впевнено перекладати, спілкуватися);
  • маєш загальне розуміння суспільно-політичної й економічної ситуації в Україні та світі, знаєш ключових представників влади, лідерів думок;
  • вмієш працювати в умовах багатозадачності та дотримання дедлайнів;
  • маєш високий рівень організованості й уваги до деталей.

Твоя зона відповідальності:

  • наповнення розділу "Думки" на сайті LIGA.net: замовлення, редагування, верстка та публікація колонок від постійних колумністів (контроль дотримання формату);
  • пошук нових авторів;
  • відвідання тематичних заходів задля встановлення зв’язків;
  • переклад і публікація матеріалів з іноземних видань;
  • налагодження партнерств із міжнародними медіа / Think tank / лідерами думок з метою перекладу і публікації їхніх матеріалів на нашому сайті.

Якщо це про тебе, тоді ми запрошуємо тебе доєднатися до нас і пропонуємо такі умови:

  • стабільну винагороду;
  • комфортні умови роботи;
  • безпечний офісний простір (з генератором, Старлінком і бомбосховищем);
  • професійний колектив, роботу в стабільній компанії з відмінною репутацією;
  • працевлаштування офіційне або через ФОП;
  • гібридний графік роботи: 2 рази на тиждень — офіс, 3 рази на тиждень — віддалено (офіс розташований у пішій доступності від ст. м. Берестейська);
  • неформальну та дружню комунікацію. Можливість реалізувати свій професійний досвід і розвиватися разом з нами.

Чекаємо на твоє резюме на ел. пошту: [email protected] і [email protected].

Керуючий(-а) редактор(-ка) рубрики "Технології"

Шукаємо досвідченого(-у) спеціаліста(-ку), який(-а) зможе налагодити системну роботу ввіреної йому / їй редакції та оперативно висвітлювати події у сфері технологій у світі й Україні. Наш ідеальний кандидат має генерувати та реалізовувати ідеї унікальних матеріалів у контексті подій в Україні (як ринкових, так і соціально важливих).

Твоя зона відповідальності:

  • підготувати стратегію розвитку відділу;
  • пошук ідей для матеріалів;
  • написання й редагування матеріалів для сайту різних форматів;
  • підбір команди;
  • проведення нарад;
  • відвідування тематичних заходів тощо.

Необхідний досвід:

  • досвід у журналістиці від 5 років (бажано в тематиці технологій або бізнесу);
  • досвід управління командою 3-5 людей (бажано);
  • обізнаність у сфері технологій: передові технологічні розробки (miltech, зокрема), новини про технологічний бізнес, як-от злиття компаній, стартапи тощо (як українські, так і світові), технологічне право й політика, технічна культура;
  • вміння оперативно реагувати на події.

Ми пропонуємо:

  • гібридний графік роботи: 2 рази на тиждень — офіс, 3 рази на тиждень — віддалено (офіс розташований у пішій доступності від ст. м. Берестейська);
  • офіційне працевлаштування або через ФОП;
  • можливість професійного розвитку й кар'єрного зростання;
  • роботу в дружній команді професіоналів, які діляться своїми знаннями й досвідом;
  • безпечний офісний простір (з генератором, Старлінком і бомбосховищем).

Якщо це про тебе, будемо раді знайомству та чекаємо на резюме на пошту: [email protected]

Журналіст або журналістка в розділ "Життя"

Надаємо перевагу досвідченим журналістам/журналісткам (досвід – від двох років), які працювали/працюють у великих медіапроєктах у Києві або в головних регіональних ЗМІ.

Також розглядаємо кандидатури менш досвідчених журналістів/журналісток (досвід – від одного року), але готових продовжувати навчатися та професійно розвиватися.

Тобі до нас, якщо ти ініціативна, креативна, організована і відповідальна людина.

Що ми очікуємо:

  • досвід роботи з новинами кіно, театру, книжок, музики, архітектури, дизайну, здоров’я, психології;
  • уміння писати цікаво про дозвілля;
  • знання англійської буде перевагою;
  • дотримання дедлайнів.

Основні обов'язки:

  • написання статей, інтерв’ю, репортажів та оглядів;
  • пошук актуальних для розділу тем і спікерів;
  • організація та проведення інтерв'ю.

Ми пропонуємо:

  • комфортні умови роботи: у бізнес-центрі є надійне укриття, ми забезпечені автономним живленням і Старлінком;
  • гібридний режим (60% віддалено, 40% — офіс, Київ, вул. Парково-Сирецька);
  • працевлаштування офіційне або через ФОП;
  • можливість професійного розвитку та кар'єрного зростання;
  • зарплата від 20 000 грн (за результатами співбесіди).

Надсилайте своє резюме на пошту: [email protected].

Senior SEO

Якщо ти маєш і вмієш:

  • досвід понад 5 років, глибокі знання SEO-стратегій, вміння керувати командами;
  • досвід оптимізації сайтів, також YMYL;
  • досвід успішного просування проєктів у висококонкурентних нішах;
  • глибоке розуміння принципів функціонування пошукової системи, включно й механізми ранжування, оптимізацію на сторінці та поза її межами, а також вплив оновлень Google;
  • володіти інструментами SEO;
  • досвід побудови посилань і знання різних стратегій побудови посилань;
  • розуміння HTML, CSS і знання технічних факторів SEO і EEAT;
  • навички проведення аудиту сайтів;
  • досвід використання засобів штучного інтелекту для завдань SEO.

Твоя зона відповідальності:

  • оn-page оптимізація сайту;
  • робота з анкор-листами (створення та контроль виконання роботи);
  • складання ТЗ на контент і робота з АІ-інструментами;
  • формування базових задач на технічку команду, дизайнерів та аффіліат-відділ;
  • здійснення аналізу конкурентів і ринку для визначення стратегії просування сайту;
  • пошук нових способів оптимізації та просування вебсайту відповідно до оновлених вимог пошукової системи;
  • аналіз зовнішніх посилань і розробка плану посилань для проєкту.

Умови роботи:

  • графік роботи: пн-пт, 9:00-18:00;
  • зручний гібридний режим роботи (60% віддалено, 40% — офіс, Київ, вул. Парково-Сирецька). В бізнес-центрі є надійне укриття, ми забезпечені автономним живленням і Старлінком.

Ми пропонуємо:

  • офіційне працевлаштування;
  • можливість професійного розвитку й кар'єрного зростання;
  • професійний колектив, робота в стабільній компанії з відмінною репутацією;
  • комфортні умови роботи й можливість працювати з використанням сучасних технологій.

Якщо це про тебе, будемо раді знайомству та чекаємо на резюме на ел.пошту: [email protected].

Middle SEO

Якщо ти маєш і вмієш:

  • досвід від 2 до 5 років, вміння аналізувати дані та розробляти ефективні SEO-рішення;
  • досвід роботи вебмайстром, контент-менеджером;
  • вміння працювати з Ahrefs, Serpstat;
  • розуміння основ роботи пошукових систем;
  • уважність до деталей і системне мислення;
  • бажання розумітися на тонкощах роботи алгоритмів ранжирування;
  • відповідальність, посидючість.

Твоя зона відповідальності:

  • складання та кластеризація семантичного ядра;
  • написання метатегів;
  • пошук "зелених тем";
  • аналіз даних за допомогою сервісів Google;
  • допомога у складанні контент-плану;
  • підготовка ТЗ для текстів, контроль копірайтерів і перевірка написаних текстів.

Умови роботи:

  • графік роботи: позмінний — ранок/вечір, 8 робочих годин за зміну;
  • гібридний режим (60% віддалено, 40% — офіс, Київ, вул. Парково-Сирецька). В бізнес-центрі є надійне укриття, ми забезпечені автономним живленням і Старлінком.

Ми пропонуємо:

  • офіційне працевлаштування або через ФОП;
  • професійний колектив, робота в стабільній компанії з відмінною репутацією;
  • можливість реалізувати свій професійний досвід і розвиватися разом з нами.

Якщо це про тебе, будемо раді знайомству та чекаємо на резюме на ел.пошту: [email protected].

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