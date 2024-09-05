LIGA.net получила международный сертификат качества Инициативы журналистского доверия (JTI)

Коллаж: LIGA.net

Издание LIGA.net прошло независимый внешний аудит, который подтвердил прозрачность и соблюдение высоких профессиональных стандартов.

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На сегодняшний день сертификат Инициативы журналистского доверия (Journalism Trust Initiative, JTI) получили более 1000 медиа в 100 странах мира. LIGA.net стала одним из первых СМИ в Украине, успешно прошедших соответствующую сертификацию.

Скриншот с сайта jti-app.com

"Украинская аудитория, к сожалению, в большинстве своем пока не очень разборчива в выборе источников информации. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы показать, что прозрачность и независимость медиа – это критически важный признак любой демократии. Сертификат JTI – это знак качества от независимых экспертов, подтверждающий, что нам можно доверять и что мы работаем в интересах общества. Знак не только для внутренних стейкхолдеров, но и для международного сообщества, поддержка которого в ближайшее время будет жизненно важной для украинской журналистики", – прокомментировала главный редактор LIGA.net Юлия Банковая.

По данным профильного издания "Детектор медиа", которое первым в Украине получило сертификат JTI, к этому процессу уже присоединились 98 украинских СМИ. Из них 64 опубликовали отчет о прозрачности, являющийся первым этапом сертификации Инициативы журналистского доверия.