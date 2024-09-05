LIGA.net отримала міжнародний сертифікат якості Ініціативи журналістської довіри (JTI)

Колаж: LIGA.net

Видання LIGA.net пройшло незалежний зовнішній аудит, який засвідчив прозорість та дотримання найвищих професійних стандартів.

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На сьогодні сертифікат Ініціативи журналістської довіри (Journalism Trust Initiative, JTI) отримали понад 1000 медіа у 100 країнах світу. LIGA.net стала одним з перших ЗМІ в Україні, хто успішно пройшов відповідну сертифікацію.

Скриншот з сайту jti-app.com

"Українська аудиторія, на жаль, здебільшого поки що не дуже перебірлива у виборі джерел інформації. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб показати, що прозорість і незалежність медіа – це критично важлива ознака будь-якої демократії. Сертифікат JTI – це знак якості від незалежних експертів, який підтверджує, що нам можна довіряти й що ми працюємо в інтересах суспільства. Знак не лише для внутрішніх стейкхолдерів, а й для міжнародної спільноти, підтримка якої найближчим часом буде життєво важливою для української журналістики", – прокоментувала головна редакторка LIGA.net Юлія Банкова.

За даними профільного видання "Детектор медіа", яке першим в Україні отримало сертифікат JTI, наразі до цього процесу долучилися 98 українських ЗМІ. З них 64 опублікували звіт про прозорість, що є першим етапом сертифікації Ініціативи журналістської довіри.