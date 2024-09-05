LIGA.net отримала міжнародний сертифікат якості Ініціативи журналістської довіри (JTI)
Колаж: LIGA.net

Видання LIGA.net пройшло незалежний зовнішній аудит, який засвідчив прозорість та дотримання найвищих професійних стандартів. 

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На сьогодні сертифікат Ініціативи журналістської довіри (Journalism Trust Initiative, JTI) отримали понад 1000 медіа у 100 країнах світу. LIGA.net стала одним з перших ЗМІ в Україні, хто успішно пройшов відповідну сертифікацію.

Скриншот з сайту jti-app.com
Скриншот з сайту jti-app.com

"Українська аудиторія, на жаль, здебільшого поки що не дуже перебірлива у виборі джерел інформації. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб показати, що прозорість і незалежність медіа – це критично важлива ознака будь-якої демократії. Сертифікат JTI – це знак якості від незалежних експертів, який підтверджує, що нам можна довіряти й що ми працюємо в інтересах суспільства. Знак не лише для внутрішніх стейкхолдерів, а й для міжнародної спільноти, підтримка якої найближчим часом буде життєво важливою для української журналістики", – прокоментувала головна редакторка LIGA.net Юлія Банкова. 

За даними профільного видання "Детектор медіа", яке першим в Україні отримало сертифікат JTI, наразі до цього процесу долучилися 98 українських ЗМІ. З них 64 опублікували звіт про прозорість, що є першим етапом сертифікації Ініціативи журналістської довіри.

Довідка
Сертифікат Ініціативи журналістської довіри (JTI) – це міжнародний стандарт журналістських норм, створений організацією "Репортери без кордонів" (RSF). Під час сертифікації застосовується міжнародний механізм, який нагороджує етичні журналістські практики та дотримання професійних стандартів. Ініціатива спрямована на встановлення чітких критеріїв довіри та якості у журналістській діяльності, забезпечуючи прозорість та перевірку цих стандартів. 
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