На свет появилась компания Rolls-Royce, Юлий Цезарь был убит. Что еще произошло 15 марта

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15 марта по всему миру отмечают День защиты прав потребителей. А также Международный день борьбы с исламофобией и полицейской жестокостью. Еще этот день принято считать Днем речей.

Какой сегодня день ангела

15 марта день ангела Александра. Древнегреческое имя переводится как защитник. Еще в этот день празднуют именины Трофим, Юлиан, Арсен, Богдан, Денис, Савва, Василий.

Какой церковный праздник 15 марта

По православному календарю 15 марта празднуют День мучеников Кесарийских, пострадавших за христианскую веру. 12 христиан были убиты в городе Кесарии Палестинской за отказ поклониться идолам.

Кто родился 15 марта

В 1906 году в этот день родился греческий предприниматель Аристотель Онассис, бывший вторым мужем Жаклин Кеннеди.

1767 – седьмой президент США, Эндрю Джексон.

1975 – Ева Лонгория, американская актриса.

1932 – Ежи Гофман, польский кинорежиссер.

Какие выдающиеся события произошли 15 марта

В этот день был убит римский император Юлий Цезарь. Заговорщики совершили преступление во время заседания сената в 44 году до н. е.

В 1848 году в Венгрии началась революция и война за независимость.

1906 в Великобритании зарегистрирована компания Rolls-Royce.