На світ з’явилася компанія Rolls-Royce, а Юлій Цезар був убитий. Що ще сталося 15 березня у світі

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15 березня у всьому світі відзначають День захисту прав споживачів. А також Міжнародний день боротьби з ісламофобією і поліцейською жорстокістю. Ще цей день заведено вважати Днем промов.

Який сьогодні день ангела

15 березня день ангела Олександра. Давньогрецьке ім’я перекладається, як захисник. Ще в цей день святкують іменини Трохим, Юліан, Арсен, Богдан, Денис, Сава, Василь.

Яке церковне свято 15 березня

За православним календарем 15 березня святкують День мучеників Кесарійських, що постраждали за християнську віру. 12 християн були вбиті у місті Кесарії Палестинській за відмову поклонитися ідолам.

Хто народився 15 березня

1906 року в цей день народився грецький підприємець, Аристотель Онассіс, що був другим чоловіком Жаклін Кеннеді.

1767 – сьомий президент США, Ендрю Джексон.

1975 – Єва Лонгорія, американська актриса.

1932 – Єжи Гофман, польський кінорежисер.

Які визначні події сталися 15 березня

В цей день був убитий римський імператор Юлій Цезар. Змовники скоїли злочин під час засідання сенату в 44 році до н. е.

1848 в Угорщині розпочалася революція та війна за незалежність.

1906 у Великій Британії зареєстрована компанія Rolls-Royce.