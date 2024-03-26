Наконец-то потепление. Чем порадует погода 27 марта

Фото: Укргидрометцентр/погода на 27 марта

Теплая весенняя погода начинает наконец заходить в Украину! Как сообщает синоптик Наталья Диденко, уже завтра ожидается днем +10+15 градусов, а в течение недели температура воздуха поднимется до +15+20 градусов.

В среду преобладает антициклональный характер погоды.

Хотя и мы будем окружены дождевыми циклонами и фронтами, однако антициклон Niklas не пропустит осадки – во всех областях Украины будет преобладать сухая, даже солнечная погода.

Погода в Киеве

В Киеве 26 марта предполагается сухая, малооблачная погода. В ближайшую ночь будет холодно, +1+3 градуса, завтра днем потеплеет до +10+12 градусов.

Погода во Львове

Во Львове ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Без осадков. Температура воздуха ночью +3+4, днем +13+14.

Погода в других городах Украины

Начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Днепре будет облачным. Без осадков. Температура воздуха ночью +5, а днем +10+13 градусов.

В Одессе на смену ясной погоде, которая будет держаться утром и днем, придет пасмурный вечер. Без осадков. Температура ночью +4+5, днем +9 градусов.

И важно! Завтра в западных областях, а также в Житомирской и Винницкой порывы юго-восточного и южного ветра будут достигать штормовых 15-22 метров в секунду. Будьте осторожны!

Создано LIGA.net по информации Sinoptik.ua .