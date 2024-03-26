Нарешті потепління. Чим порадує погода 27 березня

Фото: Укргідрометцентр/погода на 27 березня

Тепліша погода починає нарешті заходити в Україну! Як повідомляє синоптик Наталка Діденко, вже завтра очікується вдень +10+15 градусів, а впродовж тижня температура повітря підніметься до +15+20 градусів.

У середу переважатиме антициклональний характер погоди.

Хоча й ми будемо оточені звідусіль дощовими циклонами та фронтами, проте антициклон Niklas не пропустить опади – в усіх областях України переважатиме суха, навіть сонячна погода.

Погода в Києві

У Києві 26-го березня передбачається суха, малохмарна погода. Найближчої ночі буде холодно, +1+3 градуси, завтра вдень потепліє до +10+12 градусів.

Погода у Львові

У Львові очікується похмура погода, вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго. Без опадів. Температура повітря вночі +3+4, вдень +13+14.

Погода в інших містах України

Починаючи з самого ранку й до пізнього вечора, небо у Дніпрі буде вкрите хмарами. Без опадів. Температура повітря вночі +5, а вдень +10+13 градусів.

В Одесі на зміну ясній погоді, яка буде триматися вранці та вдень, прийде похмурий вечір. Без опадів. Температура вночі +4+5, вдень +9 градусів.

І важливо! Завтра в західних областях, а також на Житомирщині та Вінниччині пориви південно-східного та південного вітру досягатимуть штормових 15-22 метрів за секунду. Будьте обережні!

Створено LIGA.net за інформацією Sinoptik.ua.