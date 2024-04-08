Настоящая апрельская теплынь. Прогноз погоды в Украине на 9 апреля

Фото: Укргидрометцентр/погода на 9 апреля

9 апреля будет настоящая весенняя погода. Как сообщает Наталья Диденко , завтра в Украине везде будет солнечно, сухо и тепло. Идеальный синоптический день. Температура воздуха в течение дня составит +21+25 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве ожидается сухая солнечная погода с температурой воздуха +23+25 градусов днем, +14 ночью. Ветер южный, юго-западный.

Погода во Львове

Во львовые местами облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +118+13, днем +21+23. Ветер южный.

Погода в других городах Украины

В Днепре ожидается облачность с внезапными прояснениями. Без осадков. Температура воздуха ночью +11, а днем +21+23 градуса. Ветер южный, юго-восточный.

В Одессе будет холоднее. В течение дня солнечно. Температура ночью +13+14, днем до +17+20 градусов.

Украинский гидрометеорологический центр предупреждает о пожарной опасности 9 апреля в восточных, большинстве центральных районов, Ивано-Франковской, Черновицкой, Запорожской и Херсонской областях.

Создано LIGA.net по информации Sinoptik.ua