Справжнє квітневе тепло. Прогноз погоди в Україні на 9 квітня
9 квітня буде справжня весняна погода. Як повідомляє Наталка Діденко, завтра в Україні скрізь буде сонячно, сухо і тепло. Ідеальний синоптичний день. Температура повітря впродовж дня становитиме +21+25 градусів.
Погода в Києві
У Києві очікується також суха сонячна погода з температурою повітря +23+25 градусів вдень, +14 вночі. Вітер південний, південно-західний.
Погода у Львові
У львові місцями хмарно, з проясненнями. Температура повітря вночі +118+13, вдень +21+23. Вітер південний.
Погода в інших містах України
У Дніпрі очікується хмарність з раптовими проясненнями. Без опадів. Температура повітря вночі +11, а вдень +21+23 градуси. Вітер південний, південно-східний.
В Одесі буде холодніше. Протягом дня сонячно. Температура вночі +13+14, вдень до +17+20 градусів.
Український гідрометеорологічний центр попереджає про пожежну небезпеку 9 квітня у східних, більшості районів центральних, Івано-Франківської, Чернівецької, Запорізької та Херсонської області.
Створено LIGA.net за інформацією Sinoptik.ua