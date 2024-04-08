Справжнє квітневе тепло. Прогноз погоди в Україні на 9 квітня

Фото: Укргідрометцентр/погода на 9 квітня

9 квітня буде справжня весняна погода. Як повідомляє Наталка Діденко, завтра в Україні скрізь буде сонячно, сухо і тепло. Ідеальний синоптичний день. Температура повітря впродовж дня становитиме +21+25 градусів.

Погода в Києві

У Києві очікується також суха сонячна погода з температурою повітря +23+25 градусів вдень, +14 вночі. Вітер південний, південно-західний.

Погода у Львові

У львові місцями хмарно, з проясненнями. Температура повітря вночі +118+13, вдень +21+23. Вітер південний.

Погода в інших містах України

У Дніпрі очікується хмарність з раптовими проясненнями. Без опадів. Температура повітря вночі +11, а вдень +21+23 градуси. Вітер південний, південно-східний.

В Одесі буде холодніше. Протягом дня сонячно. Температура вночі +13+14, вдень до +17+20 градусів.

Український гідрометеорологічний центр попереджає про пожежну небезпеку 9 квітня у східних, більшості районів центральних, Івано-Франківської, Чернівецької, Запорізької та Херсонської області.

Створено LIGA.net за інформацією Sinoptik.ua