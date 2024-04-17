Одновременно холодно и жара. Синоптик рассказала, куда циклон принесет дожди и похолодание

На востоке и юге Украины будет лето, в Киеве +7 с дождем. В Карпатах снег

Фото: Укргидрометцентр/погода на 18 апреля

18 апреля в течение дня ожидается +6+12 градусов. А вот на востоке продлится лето, +24+29 градусов. Как сообщает Наталья Диденко , тепло будет в Днепре и Кропивницком с районами, обычно также на юге, днем +19+22, местами до +24 градусов. В Одесской области немного свежее, +17+19 градусов.

Дожди из-за деятельности циклона и атмосферных фронтов пройдут в четверг практически повсюду, еще с сильным ветром, в Карпатах будет идти снег. На востоке осадки разве что местами, а на юге будут солнечные прояснения. Там, где теплее, возможны грозы.

Погода в Киеве

В Киеве снова холодно и дожди, еще и порывистый, сильный ветер. Максимальная температура воздуха завтра около +7 градусов.

Погода во Львове

Во Львове прохладно и дождь. Температура воздуха ночью +4+5, днем +7+9 градусов.

Погода в других городах Украины

В Днепре гораздо теплее. Пасмурно, но дождь возможен только под вечер. Температура воздуха ночью +14+15, днем +20+22 градуса.

В Одессе теплее ночью, а днем холоднее. Температура воздуха ночью +15, днем +12 градусов. Осадков не ожидается.

Напомним, Украинский гидрометеорологический центр предупреждал о чрезвычайном уровне пожарной опасности на юге Украины и Харьковской области.