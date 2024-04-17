Одночасно холодно і спека. Синоптик розповіла, куди циклон принесе дощі й похолодання

На сході й півдні України буде літо, у Києві +7 з дощем. У Карпатах пройде сніг

Фото: Укргідрометцентр/погода на 18 квітня

18 квітня протягом дня очікується +6+12 градусів. А ось на сході триватиме літо, +24+29 градусів. Як повідомляє Наталка Діденко, тепло буде у Дніпрі та Кропивницькому з районами, звичайно також на півдні, вдень +19+22, місцями до +24 градусів. На Одещині трохи свіжіше, +17+19 градусів.

Дощі через діяльність циклону та атмосферних фронтів пройдуть у четвер практично повсюди, ще й із сильним вітром, у Карпатах сніжитиме. На сході опади хіба місцями, а на півдні будуть сонячні прояснення. Там, де тепліше, можливі грози.

Погода у Києві

У Києві знову холодно і дощі, ще й поривчастий, сильний вітер. Максимальна температура повітря завтра близько +7 градусів.

Погода у Львові

У Львові прохолодно й дощ увесь день. Температура повітря вночі +4+5, вдень +7+9 градусів.

Погода в інших містах України

У Дніпрі значно тепліше. Похмуро, але дощ можливий лише під вечір. Температура повітря вночі +14+15, вдень +20+22 градуси.

В Одесі тепліше вночі, а вдень прохолодніше. Температура повітря вночі +15, вдень +12 градусів. Опадів не очікується.

Нагадаємо, Український гідрометеорологічний центр попереджав про надзвичайний рівень пожежної небезпеки на півдні України та у Харківській області.