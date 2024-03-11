Пасмурно, местами осадки. Прогноз погоды на 12 марта
Во вторник Украину накроет циклон с юго-запада Европы. По словам синоптика Натальи Диденко, небольшой дождь будет в западных и Житомирской, Винницкой и Одесской областях. На Правобережье и Херсонской области – дождь с мокрым снегом. На остальной территории Украины без осадков.
Погода в Киеве
В Киеве в течение дня ожидается облачная погода. Температура воздуха от –1 до +4. Ночью -1-2 градуса, днем возможно повышение до +4 градусов. В Киевской области прогнозируют юго-восточный ветер, 7-12 м/с.
Погода во Львове
Во Львове облачная погода продержится до самого вечера. В течение дня будет идти дождь. Тепла еще не ожидаем, поэтому температура воздуха ночью +5 градусов, днем +6+7.
Погода в Днепре
В Днепре солнечно, без осадков. В ночь на вторник, 12 марта, будет морозно, температура воздуха -2. Днем немного потеплеет, температура повысится до +2+6.
Погода в Одессе
В Одессе погода будет весь день пасмурной. В течение дня возможен небольшой дождь. Температура воздуха существенно не изменится, ночью прогнозируют +4, днем +5+6.
Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что в понедельник, 11 марта, Украина будет под влиянием антициклона Klemens.
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