Пасмурно, местами осадки. Прогноз погоды на 12 марта

Синоптики сообщили, какой будет погода во вторник, 12 марта. В Украине похолодает, ожидается дождь и ветер

Фото: Гидрометцентр

Во вторник Украину накроет циклон с юго-запада Европы. По словам синоптика Натальи Диденко, небольшой дождь будет в западных и Житомирской, Винницкой и Одесской областях. На Правобережье и Херсонской области – дождь с мокрым снегом. На остальной территории Украины без осадков.

Погода в Киеве

В Киеве в течение дня ожидается облачная погода. Температура воздуха от –1 до +4. Ночью -1-2 градуса, днем возможно повышение до +4 градусов. В Киевской области прогнозируют юго-восточный ветер, 7-12 м/с.

Погода во Львове

Во Львове облачная погода продержится до самого вечера. В течение дня будет идти дождь. Тепла еще не ожидаем, поэтому температура воздуха ночью +5 градусов, днем +6+7.

Погода в Днепре

В Днепре солнечно, без осадков. В ночь на вторник, 12 марта, будет морозно, температура воздуха -2. Днем немного потеплеет, температура повысится до +2+6.

Погода в Одессе

В Одессе погода будет весь день пасмурной. В течение дня возможен небольшой дождь. Температура воздуха существенно не изменится, ночью прогнозируют +4, днем +5+6.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что в понедельник, 11 марта, Украина будет под влиянием антициклона Klemens.

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