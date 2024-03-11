Хмарно, місцями опади. Прогноз погоди на 12 березня

Синоптики повідомили, якою буде погода у вівторок, 12 березня. В Україні похолодає, очікується дощ і вітер

Фото: Гідрометцентр

У вівторок Україну накриє циклон з південного заходу Європи. За словами синоптика Наталки Діденко, невеликий дощ буде у західних та Житомирській, Вінницькій і Одеській областях. На Правобережжі та Херсонщині – дощ з мокрим снігом. На решті території України – без опадів.

Погода в Києві

В Києві протягом дня триматиметься хмарна погода. Температура повітря від -1 до +4. Вночі -1-2 градуси, вдень можливе підвищення до +4 градусів. На Київщині прогнозують південно-східний вітер, 7-12 м/с.

Погода у Львові

У Львові хмарна погода триматиметься до самого вечора. Протягом дня очікується дощ. Тепла ще не очікуємо, тож температура повітря вночі +5 градусів, вдень +6 +7.

Погода у Дніпрі

В Дніпрі місцями сонячно, без опадів. У ніч проти вівторка, 12 березня, буде морозно, температура повітря -2. Вдень трохи потеплішає, температура підвищиться до +2 +6.

Погода в Одесі

В Одесі погода буде цілий день похмурою. Протягом дня можливий невеликий дощ. Температура повітря істотно не зміниться, вночі прогнозують +4, вдень +5 +6.

Раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що в понеділок, 11 березня, Україна перебуватиме під впливом антициклону Klemens.

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