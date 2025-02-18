Об истоках празднования дня Отечества 23 февраля и его актуальности сегодня. Национальный праздник – День защитников и защитниц Украины

Почему День защитника Отечества 23 февраля – праздник, который стоит забыть / фото: depositphotos

23 февраля в Украине долгое время отмечали как День защитника Отечества. Однако этот праздник имеет советское происхождение и не отражает современные украинские реалии. Рассмотрим историю возникновения этого праздника и причины, почему его следует забыть.

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23 февраля какой праздник в Украине / фото: depositphotos

Как появился праздник 23 февраля

Праздник 23 февраля был начат в Советском Союзе как День Красной армии и Военно-морского флота. Официально его ввели в 1922 году, хотя реальных исторических событий, оправдывающих выбор именно этой даты, не было.

Существует версия, что 23 февраля 1918 года немецкие войска предъявили Советской России ультиматум с требованием признать независимость Латвии, Литвы и Эстонии, подписать мирный договор с Украиной, а также демобилизовать армию и разоружить флот. Этот ультиматум был принят, большевики подписали Брест-Литовский мирный договор, что фактически означало поражение. Однако советская пропаганда превратила эту дату в праздник, приписав ему вымышленные победы Красной армии.

День защитника Отечества в Украине

После обретения независимости Украина продолжала отмечать 23 февраля как День защитника Отечества, унаследовав эту традицию от СССР. Однако со временем стало очевидно, что этот праздник не отвечает украинским национальным интересам и исторической правде. В 2014 году на фоне российской агрессии было принято решение отказаться от празднования 23 февраля.

Указом президента Петра Порошенко введен новый праздник – День защитника Украины, который отмечался 14 октября, в день Покрова Пресвятой Богородицы, имеющий глубокие исторические корни в украинской культуре и связанный с казацкими традициями.

Поскольку Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь, и Покров теперь отмечается 1 октября, День защитника официально тоже переместился на 13 дней ранее.

День защитника Отечества / фото: depositphotos

Четыре факта, которые следует знать о 23 февраля

Праздник 23 февраля является частью советского наследия, не отражающего современных украинских реалий и стремлений. Дата 23 февраля не имеет реальных исторических оснований для празднования, поскольку события, на которые она опирается, были извращены советской пропагандой. В современном контексте празднование 23 февраля ассоциируется с российской армией, ведущей агрессивные действия против Украины. Празднование этого дня может рассматриваться как поддержка страны-агрессора. Украина имеет свой национальный праздник – День защитников и защитниц Украины, который отмечается 1 октября по новому календарю. Этот праздник ближе к украинским традициям и чтит всех, кто защищает наше государство.

Итак, празднование 23 февраля является пережитком советского прошлого, не имеющего места в современной Украине. Отказ от этого праздника способствует укреплению национальной идентичности и отдалению от советских стереотипов.