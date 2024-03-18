Погода на 18 – 19 марта. Ждите дождей и местами похолодания

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18 марта в Украине похолодание. Погода будет влажной и неустойчивой, ожидается дождь и снег.

Как сообщает синоптик Наталья Диденко, 19 марта циклон будет определять в целом повсюду влажную погоду – дожди, на западе, местами в центре и на севере местами с мокрым снегом.

Температура воздуха в ближайшую ночь от 4 тепла до 4 мороза, завтра днем в большинстве областей ожидается +4+7 градусов, на востоке и юге (кроме Одесской области) +8+14 градусов, в западных областях будет холоднее всего, +2+5 градусов. Потепление предполагается с 21 марта.

Погода в Киеве

В Киеве будет облачно и дождь. Температура воздуха ночью +2+4 градуса, днем +4+6 градусов. Ветер северный.

Погода во Львове

Во Львове будет облачно с прояснениями, мокрый снег. Температура воздуха ночью -2 – 0 градусов. Днем до +4.

Погода в других городах Украины

В Днепре также будет идти дождь в течение двух дней. Но температура воздуха будет выше. Ночью +6, а днем +8+10 градусов.

В Одессе осадков гораздо меньше. 19 марта дождь только по утрам, местами солнечно. Температура ночью +5+7, днем +6+8.

Украинский гидрометеорологический центр предупреждает о снеголавинной опасности на 18-19 марта на высокогорье Ивано-Франковской области. Рекомендуется воздержаться от походов на высокогорье. Также умеренная снеголавинная опасность 2 уровня ожидается на высокогорье Закарпатской области.

Создано LIGA.net по информации Sinoptik.ua и Украинский гидрометеорологический центр.