Погода на 18 – 19 березня. Чекайте дощів та подекуди похолодання

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18 березня в Україні похолодає. Погода буде вологою та нестійкою, місцями очікується дощ та сніг.

Як повідомляє синоптик Наталка Діденко, 19-го березня циклон визначатиме загалом повсюди вологу погоду – дощі, на заході, подекуди в центрі та на півночі місцями з мокрим снігом.

Температура повітря найближчої ночі від 4 тепла до 4 морозу, завтра вдень у більшості областей очікується +4+7 градусів, на сході та півдні (окрім Одещини) +8+14 градусів, у західних областях буде найхолодніше, +2+5 градусів. Потепління передбачається з 21 березня.

Погода у Києві

У Києві хмарно й дощ. Температура повітря вночі +2+4 градуси, вдень +4+6 градусів. Вітер північний.

Погода у Львові

У Львові буде хмарно, мокрий сніг з дощем. Температура повітря вночі -2 – 0 градусів. Вдень до +4.

Погода в інших містах України

У Дніпрі ітиме дощ протягом двох днів. Але температура повітря буде вищою. Вночі +6, а вдень +8+10 градусів.

В Одесі опадів значно менше. 19 березня дощ тільки вранці, місцями сонячно. Температура вночі +5+7, вдень +6+8.

Український гідрометеорологічний центр попереджає, про сніголавинну небезпеку на 18-19 березня, на високогір'ї Івано-Франківської області. Рекомендовано утриматись від походів на високогір'я. Також помірна сніголавинна небезпека 2 рівня очікується на високогір'ї Закарпатської області.

Створено LIGA.net за інформацією Sinoptik.ua та Український гідрометеорологічний центр.