Погода в выходные. К чему готовиться 16 – 17 марта

В выходные погода будет теплее, преимущественно без осадков, местами солнышко

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На выходных в Украине потеплеет. Как сообщает синоптик Наталья Диденко , в субботу, 16 марта, до +9+14 градусов, только на северо-востоке +4+9 градусов.

А в воскресенье, 17 марта, почти повсюду ожидается +10+14, однако одновременно похолодает в западных областях до +6+9 градусов. 16 марта существенные осадки маловероятны, 17 марта атмосферный фронт с запада принесет дожди в нашу западную часть, к северу и кое-где в центральные области (Полтавщина, Черкащина, Кропивницкий с районами).

Погода в Киеве

В Киеве 16 марта будет тепло, до +10 градусов, и сухо – планируйте уже что-то хорошее и полезное на открытом воздухе. 17 марта в столице потепление будет продолжаться, будет аж +12+13 градусов, однако ожидается дождь.

Погода во Львове

Во Львове облачно, но тепло. Температура воздуха от +10 до +13 градусов днем. Ночью холоднее +2. В воскресенье ожидаются осадки. Температура днем упадет до +9, ночью +5+7.

Погода в Днепре

В Днепре облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью +4+6, днем +7+11. Влажность 70–80%.

Погода в Одессе

В Одессе ожидается солнышко. В субботу утром будет идти дождь. Остальные выходные без осадков. Температура днем +7+10, ночью +6.

Напомним, Украинский гидрометеорологический центр предупреждает, опасные гидрологические явления по Киевской области продолжаются. 15-19 марта уровень опасности желтый.

Создано LIGA.net по информации Sinoptik.ua и Украинский гидрометеорологический центр .