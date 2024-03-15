Погода на вихідні. До чого готуватися 16 – 17 березня

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Вихідними в Україні потеплішає. Як повідомляє синоптик Наталка Діденко, в суботу, 16 березня, до +9+14 градусів, лише на північному сході +4+9 градусів.

А в неділю, 17 березня, майже повсюди очікується +10+14, проте одночасно похолоднішає у західних областях, до +6+9 градусів. 16-го березня істотні опади малоймовірні, 17-го березня атмосферний фронт із заходу принесе дощі в нашу західну частину, на північ та подекуди в центральні області (Полтавщина, Черкащина, Кропивницький з районами).

Погода в Києві

У Києві 16-го березня буде тепло, до +10 градусів, та сухо – плануйте вже щось хороше і корисне на відкритому повітрі. 17-го березня у столиці потепління триватиме, буде аж +12+13 градусів, проте очікується дощ.

Погода у Львові

У Львові буде хмарно, але тепло. Температура повітря від +10 до +13 градусів в день. Вночі холодніше +2. В неділю очікуються опади. Температура вдень впаде до +9, вночі +5+7.

Погода у Дніпрі

У Дніпрі очікується хмарність з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі +4+6, вдень +7+11. Вологість 70-80%.

Погода в Одесі

В Одесі очікується сонечко. В суботу зранку йтиме дощ. Решту вихідних без опадів. Температура вдень +7+10, вночі +6.

Нагадуємо, Український гідрометеорологічний центр попереджає, небезпечні гідрологічні явища по Київщині продовжуються. 15-19 березня рівень небезпечності жовтий.

Створено LIGA.net за інформацією Sinoptik.ua та Український гідрометеорологічний центр.