Потепление отменяется. Какая будет погода на выходные 23-24 марта

Фото: Укргидрометцентр/погода на 23-24 марта

На выходных ожидается дождь и небольшое похолодание. Как сообщает синоптик Наталья Диденко, в субботу-воскресенье усилится ветер, а в западных областях 24 марта похолодает на несколько градусов. И важный нюанс – южный или юго-западный ветер может быть порывистым.

Погода в Киеве

23-24 марта в столице потеплеет до +10+14 градусов, однако в субботу и воскресенье в отдельных районах Киева возможен небольшой дождь.

Погода во Львове

Во Львове в субботу облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +6, днем до +14. А в воскресенье без осадков, но температура упадает до +7 днем и до +3 вечером.

Погода в других городах Украины

В Днепре по выходным будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +1+4, а днем +10 градусов, в воскресенье до +12.

В Одессе будет солнечнее, дождя не ожидается. Температура ночью +5+7, днем +9+11.

Украинский гидрометеорологический центр предупреждал, что до 26 марта в Киевской области возможны колебания уровней воды. Уровень опасности – желтый.

Создано LIGA.net по информации Sinoptik.ua и Украинский гидрометеорологический центр.