Потепління скасовується. Якою буде погода на вихідні 23-24 березня

Фото: Укргідрометцентр/погода на 23-24 березня

Вихідними очікується дощ і невелике похолодання. Як повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, у суботу-неділю посилиться вітер, а в західних областях 24-го березня похолоднішає на кілька градусів. І важливий нюанс – південний чи південно-західний вітер може бути рвучким.

Погода в Києві

23-24 березня у столиці потеплішає до +10+14 градусів, проте в суботу та неділю в окремих районах Києва можливий невеликий дощ.

Погода у Львові

У Львові в суботу хмарно й дощ. Температура повітря вночі +6, вдень до +14. А в неділю без опадів, але температура впаде до +7 вдень і до +3 ввечері.

Погода в інших містах України

У Дніпрі на вихідні буде хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі +1+4, а вдень +10 градусів, в неділю до +12.

В Одесі буде сонячніше, дощу не очікується. Температура вночі +5+7, вдень +9+11.

Український гідрометеорологічний центр попереджав: до 26 березня в Київській області можливі коливання рівнів води. Рівень небезпеки – жовтий.

Створено LIGA.net за інформацією Sinoptik.ua та Український гідрометеорологічний центр.