Прогноз погоды на 26 марта. В каких регионах Украины готовить зонтик – карта

Фото: Укргидрометцентр/погода на 26 марта

26 марта температура воздуха ожидается +9+13 градусов, а вдоль полосы Сумская-Черкасская-Херсонская области вплоть до Крыма будет немного свежее – +6+9 градусов.

Как сообщает синоптик Наталья Диденко, холод наконец-то заканчивается, по крайней мере, в ближайшей перспективе, и дальше вплоть до начала апреля нас ожидают замечательные +15+22 градуса. На западе завтра – без осадков, даже с солнышком.

Дожди пройдут в восточных областях, в большинстве центральных, кроме Винницкой области. Местами в северных областях и на юге, кроме Одесской области. В ночные часы местами возможен мокрый снег.

Погода в Киеве

В Киеве во вторник дождь возможен ночью и утром, днем без осадков. Максимальная температура воздуха ожидается в пределах +10 градусов. Температура по области ночью 0+5 тепла, днем +8+13. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Погода во Львове

Утро и день в Киеве будут облачными, а вечер обещает ясную погоду. Без осадков. Температура воздуха ночью +1, днем +7+11.

Погода в других городах Украины

Облачная погода продержится в Днепре весь день. К полудню осадков не ожидается. Во второй половине дня возможен дождь, который к вечеру должен завершиться. Температура воздуха ночью +4+5, а днем +10+12 градусов.

В Одессе почти весь день погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Ночью сильный дождь утром ослабеет, а к середине дня должен совсем прекратиться. Температура ночью +3, днем +8+10 градусов.

Создано LIGA.net по информации Sinoptik.ua и Украинский гидрометеорологический центр.