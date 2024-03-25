Прогноз погоди на 26 березня. В яких регіонах України готувати парасольку – карта

Фото: Укргідрометцентр/погода на 26 березня

26 березня температура повітря очікується +9+13 градусів, а вздовж смуги Сумщина-Черкащина-Херсонщина аж до Криму буде трохи свіжіше – +6+9 градусів.

Як повідомляє синоптик Наталка Діденко, холод нарешті завершується принаймні в найближчій перспективі, і далі аж до початку квітня нас очікують чудові +15+22 градуси. На заході завтра – без опадів, навіть із сонечком.

Дощі пройдуть у східних областях, у більшості центральних, окрім Вінниччини. Місцями у північних областях та на півдні, окрім Одещини. У нічні години можливий подекуди мокрий сніг.

Погода в Києві

У Києві у вівторок дощ ймовірний вночі та вранці, вдень без опадів. Максимальна температура повітря передбачається в межах +10 градусів. Температура в області вночі 0+5° тепла, вдень +8+13. Вітер північно-західний 7-12 м/с.

Погода у Львові

Ранок та день у Львові будуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду. Без опадів. Температура повітря вночі +1, вдень +7+11.

Погода в інших містах України

Хмарна погода протримається у Дніпрі весь день. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дощ, який до вечора повинен закінчитися. Температура повітря вночі +4+5, а вдень +10+12 градусів.

В Одесі майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Нічний сильний дощ вранці послабшає, а до середини дня повинен зовсім скінчитися. Температура вночі +3, вдень +8+10 градусів.

Створено LIGA.net за інформацією Sinoptik.ua та Український гідрометеорологічний центр.