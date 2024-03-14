Прощено воскресенье в этом году. Что нужно сделать, а чего следует избегать

Советы к воскресенью Прощения. Что делать в день извинений, что готовить, а чего делать не следует

Прощеное воскресенье

В последний день Масленицы отмечают Прощенное воскресенье . В этом году день извинений выпадает на 17 марта.

По христианской традиции Масленичные праздники завершались глубоко нравственной идеей всепрощения. Люди массово просили прощения у родственников и встречных за реальные или возможные грехи, оскорбления, деяния. И, что немаловажно, в этот день нужно простить друг друга. Этот момент имеет мощный психотерапевтический эффект как форма массового исцеления через внушение.

Что делать в Прощенное воскресенье – праздник проводов зимы и Масленицы

По древней традиции, воскресенье прощения – кульминация праздника Масленицы. В этот день провожали Масленную неделю, сжигая чучело, чем утверждали победу весны над зимой, и над своим грехом. По обряду прощения в воскресенье принято просить прощения у родных, друзей и соседей за возможные грехи и оскорбления. Также существует обычай посещать могилы умерших родственников, чтобы и у них попросить прощения

Как отвечать в Прощенное воскресенье

Важно в этот день искренне прощать и отпускать старые обиды. Принято на прощение отвечать: "Я прощаю и Бог простит"! Или "Бог простит, а я уже простил"!

Что нельзя делать в Прощенное воскресенье

По поверью в Прощеное воскресенье нельзя делать домашнюю работу, шить и вышивать. Также нельзя ругаться, ссориться или обманывать. Не советуют еще и вспоминать свои старые грехи.

Что готовить в Прощенное воскресенье

В последний день Масленной принято есть вареники. По народной поговорке, в этот день "и басурмане вареники едят!".

Напомним простые рецепты вкусных вареников к празднику Масленица.