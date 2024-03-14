Прощено воскресенье в этом году. Что нужно сделать, а чего следует избегать
В последний день Масленицы отмечают Прощенное воскресенье . В этом году день извинений выпадает на 17 марта.
По христианской традиции Масленичные праздники завершались глубоко нравственной идеей всепрощения. Люди массово просили прощения у родственников и встречных за реальные или возможные грехи, оскорбления, деяния. И, что немаловажно, в этот день нужно простить друг друга. Этот момент имеет мощный психотерапевтический эффект как форма массового исцеления через внушение.
Что делать в Прощенное воскресенье – праздник проводов зимы и Масленицы
По древней традиции, воскресенье прощения – кульминация праздника Масленицы. В этот день провожали Масленную неделю, сжигая чучело, чем утверждали победу весны над зимой, и над своим грехом. По обряду прощения в воскресенье принято просить прощения у родных, друзей и соседей за возможные грехи и оскорбления. Также существует обычай посещать могилы умерших родственников, чтобы и у них попросить прощения
Как отвечать в Прощенное воскресенье
Важно в этот день искренне прощать и отпускать старые обиды. Принято на прощение отвечать: "Я прощаю и Бог простит"! Или "Бог простит, а я уже простил"!
Что нельзя делать в Прощенное воскресенье
По поверью в Прощеное воскресенье нельзя делать домашнюю работу, шить и вышивать. Также нельзя ругаться, ссориться или обманывать. Не советуют еще и вспоминать свои старые грехи.
Что готовить в Прощенное воскресенье
В последний день Масленной принято есть вареники. По народной поговорке, в этот день "и басурмане вареники едят!".
Напомним простые рецепты вкусных вареников к празднику Масленица.