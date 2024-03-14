Прощена неділя цьогоріч. Що потрібно зробити, а чого слід уникати
В останній день Масляного тижня відзначають Прощену неділю. Цього року день вибачень випадає на 17 березня.
За християнською традицією Масляні свята завершувалися глибоко моральною ідеєю всепрощення. Люди масово просили вибачення у родичів і зустрічних за реальні чи можливі гріхи, образи, діяння. І, що важливо, в цей день потрібно вибачати одне одного. Цей момент має потужний психотерапевтичний ефект, як форма масового зцілення через навіювання.
Що робити у Прощену неділю – свято проводів зими та Масниці
За стародавньою традицією, неділя прощень – кульмінація свята Масниці. В цей день проводжали Масний тиждень, спалюючи опудало, чим затверджували перемогу весни над зимою, і над своїм гріхом. За обрядом прощення в неділю прийнято просити пробачення у рідних, друзів та сусідів за можливі гріхи та образи. Також існує звичай відвідувати могили померлих родичів, щоб і в них попросити вибачення
Як відповідати у Прощену неділю
Важливо у цей день щиро пробачати й відпускати старі образи. Прийнято на вибачення відповідати: "Я прощаю і Бог простить"! Або "Бог пробачить, а я вже пробачив"!
Що не можна робити у Прощену неділю
За повір’ям в Прощену неділю не можна робити домашню роботу, шити і вишивати. Також не можна лаятися, сваритися або обманювати. Не радять ще й згадувати свої старі гріхи.
Що готувати у Прощену неділю
В останній день Масниці прийнято їсти вареники. За народною приказкою, у цей день "і бусурмени вареники їдять!".
Нагадаємо прості рецепти смачних вареників до свята Масниця.