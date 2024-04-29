Сухо и солнечно. Куда в Украине уже пришла весна
В ближайшие дни погоду Украины будет определять антициклон. Как сообщает синоптик Наталья Диденко, антициклон не даст никаких шансов дождям. Потому что антициклон – это практически всегда сухая солнечная погода. Разве что в Крыму возможен кратковременный дождь.
30 апреля в течение дня предполагается повсюду +20+24 градуса, в Закарпатье до +26 градусов, на побережье морей кое-где +18+21 градус.
Погода в Киеве
В Киеве как везде – завтра сухо и солнечно. Температура воздуха ночью +9+7, днем +19+21 градус.
Погода во Львове
Во Львове без осадков. Температура воздуха ночью +9+7, днем теплее – +20+22 градуса. Преимущественно солнечно.
Погода в других городах Украины
В Днепре еще теплее. Также без осадков. Температура воздуха ночью +8+10, днем +20+22 градуса.
В Одессе будет теплее всего. Без осадков и солнечно. Температура воздуха ночью +13+11, днем +18+20 градусов.
Предполагается, что такая сухая, солнечная и теплая погода продлится до Пасхи. А первые дожди появятся как раз в пасхальное воскресенье, днем или вечером.