Сухо і сонячно. Куди в Україні вже прийшла весна

У вівторок буде тепла весняна погода, сухо і сонячно

Фото: Укргідрометцентр/погода на 30 квітня

Найближчими днями погоду України визначатиме антициклон. Як повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, антициклон не дасть жодних шансів жодним дощам. Бо антициклон – це практично завжди суха сонячна погода. Хіба що у Криму можливий короткочасний дощ.

30-го квітня протягом дня передбачається повсюди +20+24 градуси, на Закарпатті до +26 градусів, на узбережжі морів подекуди +18+21 градус.

Погода в Києві

У Києві як скрізь – завтра сухо й сонячно. Температура повітря вночі +9+7, вдень +19+21 градус.

Погода у Львові

У Львові без опадів. Температура повітря вночі +9+7, вдень тепліше – +20+22 градусів. Переважно сонячно.

Погода в інших містах України

У Дніпрі ще тепліше. Також без опадів. Температура повітря вночі +8+10, вдень +20+22 градуси.

В Одесі буде найтепліше. Без опадів і сонячно. Температура повітря вночі +13+11, вдень +18+20 градуси.

Передбачається, що така суха, сонячна й тепла погода триватиме аж до Великодня. А перші дощики з'являться саме у великодню неділю, вдень або ввечері.