Уже завтра приятное потепление. Прогноз погоды на пятницу 22 марта
22 марта ожидаем потепление. Как сообщает синоптик Наталья Диденко, 22-го марта в большинстве областей Украины в течение дня +9+14 градусов.
Завтра дожди возможны лишь местами в западных областях, на остальной территории Украины будет сухая, даже солнечная, погода.
Погода в Киеве
В Киеве 22 марта осадков не ожидается, будет светить солнышко, дневная температура воздуха будет колебаться около +10 градусов.
Погода во Львове
Во Львове местами солнечно, без осадков. Температура воздуха ночью +2, днем +7+9.
Погода в других городах Украины
В Днепре 22 марта в основном солнечно. Дождя не будет. Температура воздуха ночью +1+2, а днем +8+9 градусов.
В Одессе местами солнечно, к вечеру облачно, без осадков. Температура ночью +4, днем +8+9.
Украинский гидрометеорологический центр предупреждает: 22 марта ночью и утром в западной, Винницкой и Черкасской областях туман, видимость 200-500 м.
Создано LIGA.net по информации Sinoptik.ua и Украинский гидрометеорологический центр.