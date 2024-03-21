Уже завтра приятное потепление. Прогноз погоды на пятницу 22 марта

Уже завтра ощутим потепление, температура до +14, солнечно

Фото: Укргидрометцентр/погода на 22 марта

22 марта ожидаем потепление. Как сообщает синоптик Наталья Диденко, 22-го марта в большинстве областей Украины в течение дня +9+14 градусов.

Завтра дожди возможны лишь местами в западных областях, на остальной территории Украины будет сухая, даже солнечная, погода.

Погода в Киеве

В Киеве 22 марта осадков не ожидается, будет светить солнышко, дневная температура воздуха будет колебаться около +10 градусов.

Погода во Львове

Во Львове местами солнечно, без осадков. Температура воздуха ночью +2, днем +7+9.

Погода в других городах Украины

В Днепре 22 марта в основном солнечно. Дождя не будет. Температура воздуха ночью +1+2, а днем +8+9 градусов.

В Одессе местами солнечно, к вечеру облачно, без осадков. Температура ночью +4, днем +8+9.

Украинский гидрометеорологический центр предупреждает: 22 марта ночью и утром в западной, Винницкой и Черкасской областях туман, видимость 200-500 м.

Создано LIGA.net по информации Sinoptik.ua и Украинский гидрометеорологический центр.