Вже завтра приємне потепління. Прогноз погоди на п'ятницю 22 березня

Вже завтра відчуємо потепління, температура до +14, сонячно

Фото: Укргідрометцентр/погода на 22 березня

На 22 березня очікуємо потепління. Як повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, 22-го березня в більшості областей України протягом дня +9+14 градусів.

Завтра дощі ймовірні лише місцями в західних областях, щодо решти території України – буде суха, навіть сонячна, погода.

Погода в Києві

У Києві 22-го березня опадів не очікується, світитиме сонечко, денна температура повітря коливатиметься близько +10 градусів.

Погода у Львові

У Львові місцями сонячно, без опадів. Температура повітря вночі +2, Вдень +7+9.

Погода в інших містах України

У Дніпрі 22 березня переважно сонячно. Дощу не буде. Температура повітря вночі +1+2, а вдень +8+9 градусів.

В Одесі місцями сонячно, під вечір хмарно, без опадів. Температура вночі +4, вдень +8+9.

Український гідрометеорологічний центр попереджає: 22 березня вночі та вранці у західних, Вінницькій та Черкаській областях туман, видимість 200-500 м.

Створено LIGA.net за інформацією Sinoptik.ua та Український гідрометеорологічний центр.