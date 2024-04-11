В Украине объявлена пожарная опасность. Погода на пятницу 12 апреля

Сухо и тепло, даже слишком. Объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности в Украине

Фото: Укргидрометцентр/погода на 12 апреля

Пятница, 12 апреля, в Украине будет теплой. Как сообщает Наталья Диденко , в течение завтрашнего дня ожидается +16+21 градус, на Днепропетровщине до +24, на юге +22+26, а в восточных областях еще теплее +25+27 градусов.

Ветер будет завевать с северо-запада, преимущественно умеренный, а в северных областях может оказаться сильным.

Будет продолжаться антициклональный характер погоды, сухо и без осадков. Разве что хвост атмосферного фронта обусловит периодические дожди на юго-востоке, Приазовье и в Крыму.

Погода в Киеве

В Киеве зноя не будет, нормальная весенняя погода, без осадков, +18 градусов. Поскольку ночью, утром и вечером гораздо свежее, минимально предполагается +8+11 градусов.

Погода во Львове

Во Львове будет прохладнее и облачно. Температура воздуха ночью +10+11, утром +9, в течение дня +16+18 градусов. Без осадков. Ветер северо-западный, до 3,1 м/с.

Погода в других городах Украины

Утро и день в Днепре облачные, а вечер обещает ясную погоду. Без осадков. Температура воздуха ночью +15, а днем +21+23 градуса. Ветер северо-западный, до 4,8 м/с.



Одессе солнечно. Без осадков. Температура ночью +17, днем +22 градуса.

Украинский гидрометеорологический центр предупреждает о пожарной опасности по всей Украине. 12-14 апреля в Украине чрезвычайный уровень пожарной опасности кроме Крыма, Закарпатской, Волынской, Ровенской и Житомирской областей.

Создано LIGA.net по информации Sinoptik.ua