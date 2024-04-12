В Україні оголошено пожежну небезпеку. Якою буде погода у п'ятницю 12 квітня

Сухо й тепло, аж занадто. Оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні

Фото: Укргідрометцентр/погода на 12 квітня

П’ятниця, 12 квітня, в Україні буде теплою. Як повідомляє Наталка Діденко, протягом завтрашнього дня очікується +16+21 градус, на Дніпропетровщині до +24, на півдні +22+26, а в східних областях ще тепліше +25+27 градусів.

Вітер завіватиме з північного заходу, переважно помірний, а в північних областях може бути сильним.

Триматиметься антициклональний характер погоди, сухо і без опадів. Хіба хвіст атмосферного фронту зумовить періодичні дощі на південному сході, Приазов'ї та в Криму.

Погода в Києві

У Києві спеки не буде, нормальна весняна погода, без опадів, +18 градусів. Оскільки вночі, вранці та ввечері значно свіжіше, мінімально передбачається +8+11 градусів.

Погода у Львові

У Львові буде прохолодніше і хмарно. Температура повітря вночі +10+11, вранці +9, упродовж дня +16+18 градусів. Без опадів. Вітер північно-західний до 3,1 м/с.

Погода в інших містах України

Ранок та день у Дніпрі будуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду. Без опадів. Температура повітря вночі +15, а вдень +21+23 градуси. Вітер північно-західний до 4,8 м/с.

В Одесі сонячно. Без опадів. Температура вночі +17, вдень +22 градуси.

Український гідрометеорологічний центр попереджає про пожежну небезпеку по всій Україні. 12-14 квітня в Україні надзвичайний рівень пожежної небезпеки, крім Криму, Закарпатської, Волинської, Рівненської та Житомирської областей.

Створено LIGA.net за інформацією Sinoptik.ua