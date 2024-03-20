В Украине ожидается смена погоды: прогноз до конца недели

Фото: Укргидрометцентр

Сегодня день весеннего равноденствия. В ближайшие дни погода готовит потепление. Как сообщает синоптик Наталья Диденко, 21 марта температура воздуха ожидается в течение дня в пределах +8+12 градусов. 22 марта +10 +14 градусов, а 23 марта и 24 марта +12 +17 градусов.

В воскресенье похолодает на западе Украины. В четверг осадки еще останутся в центральной части Украины и на юге, на остальной территории будет преобладать сухая погода.

Погода в Киеве

В Киеве 21 марта осадков не ожидается, максимальная температура воздуха до +8+10 градусов. В столице выходными, 23 и 24 марта предполагается отличная весенняя погода – будет сухо, много солнца и +14+16 градусов.

Погода во Львове

Во Львове солнечно, кратковременные дожди. Температура воздуха ночью +2+4, днем +5+8.

Погода в других городах Украины

В Днепре 21-22 марта облачно, а на выходные солнечно. Осадки не предполагаются. Температура воздуха ночью +4+5, а днем +8+12 градусов.

В Одессе 21 марта кратковременный дождь. А на выходные потепление и солнечно. Температура ночью +3+6, днем +7+10.

Напомним, Украинский гидрометеорологический центр предупреждал об опасных метеорологических явлениях сегодня. В течение дня туман и возможное нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Создано LIGA.net по информации Sinoptik.ua и Украинский гидрометеорологический центр.